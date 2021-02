Künftig werden die Sportwagen und SUVs auf Elektroantrieb umgestellt – mit einer Ausnahme.

Kurz nachdem Audi-Chef Markus Duesmann das Aus für Benziner und Diesel bestätigt hat , zieht nun eine weitere Premiummarke des VW-Konzerns nach. Auch Porsche will sich – mit einer Ausnahme - vom Verbrennungsmotor verabschieden. Hier soll das Aus für die Benziner sogar noch früher kommen.

Bis 2030 (fast) nur noch elektrisch

Laut Duesmann wird Audi nur noch 10 bis 15 Jahre lang Autos mit Benzin- und Dieselmotoren bauen. Der Vorstandschef von Porsche will den Anteil von Elektroautos in den nächsten Jahren ebenfalls deutlich steigern. "Bis Ende des Jahrzehnts werden mehr als 80 Prozent unserer Sportwagen elektrisch angetrieben sein – als Hybrid oder vollelektrisch", sagte Oliver Blume (Bild) der Zeitung "Bild am Sonntag". Bis 2025 sollen es laut internen Planungen schon die Hälfte sein. Ab 2030 sollen bis auf ein Modell alle Porsches reine Stromer werden.

911 setzt auf E-Fuel

Nur bei der Sportwagenikone 911 wird es weiter Verbrennungsmotoren mit synthetischem Treibstoff (E-Fuel) geben. Wie berichtet, investiert Porsche derzeit enorm in die Entwicklung von E-Fuels.

Macan und 718 werden rein elektrisch

Insgesamt will Porsche laut dem Bericht in den nächsten fünf Jahren 15 Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren. Mit dem Taycan hat der Autobauer derzeit ein reines Elektroauto im Programm. Der nächste Macan und der Nachfolger von 718 Cayman/Boxster werden ebenfalls rein elektrisch. Beim Panamera und beim Cayenne dürfte es hingegen noch bis 2030 dauern. Hier spielen zunächst noch die Plug-in-Hybridversionen wichtigere Rollen.

