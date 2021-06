× Audi e-tron (Sportback) als S-Line Black Edition

Elektrisches SUV(-Coupé) bekommt in neuer Ausstattungslinie eine nachgeschärfte Optik.

Mit dem Q4 e-tron (Sportback) und dem e-tron GT hat der e-tron (Sportback) heuer zweifachen Familienzuwachs bekommen. Damit das große SUV und sein Coupé-Bruder deshalb nicht gleich alt aussehen, bringt Audi ein neues Ausstattungspaket an den Start. Dieses hört auf den Namen S line black edition und schärft die Optik des e-tron (Sportback) nach.

Optik

Das neue S line black edition Paket setzt auf dem „S line-Exterieur“ auf, das an der Front, an den Flanken und am Heck bereits über ein sportlicheres Design verfügt. Beim neuen Paket sind zudem der geschlossene Singleframe inklusive der vier Ringe, die Gehäuse der Außenspiegel und die e-tron-Logos in Schwarz gehalten. Hinter den ebenfalls schwarzen 21-Zoll-Rädern sind orangefarbene Bremssättel zu sehen. Der Fond ist dunkel verglast, als Metalliclackierungen stehen die neue, exklusive Farbe Chronosgrau (Fotos) sowie Gletscherweiß und Mythosschwarz zur Wahl. Beim Einsteigen projizieren LED-Leuchten unten an den Türen den Schriftzug „e-tron black edition“ auf die Straße.

Innenraum

Im Innenraum baut das neue Paket wiederum auf dem „S line-Interieur“ auf. Die Kontrastnähte der serienmäßigen schwarzen Sportsitze und der Armlehnen sowie die Sicherheitsgurte sind wie die Bremssättel in Orange ausgeführt. Die Mittelbahnen der Sitze und die Einlagen in den Türen bestehen aus einer atmungsaktiven Mikrofaser, die bis zu 45 Prozent aus recyceltem Polyestermaterial wie alten PET-Flaschen hergestellt wird. Wer es lieber luxuriöser mag, kann alternativ die Echtlederausstattung Valcona bestellen. Die Instrumententafel ist in beiden Fällen mit Kunstleder bezogen und mit einer Dekoreinlage aus Carbon aufgewertet.

Preis

Das neue S line black edition Paket ist für den e-tron und den e-tron Sportback in beiden Motorisierungsstufen (50 quattro und 55 quattro) ab sofort erhältlich. Audi verlangt dafür jeweils einen Aufpreis von 3.054 Euro.

