Pop-up-Elektroautostore in der Mariahilfer Straße bekommt zwei Neuzugänge.

Auf die Besucher der Mooncity Vienna warten zwei äußerst interessante Neuheiten. Zum einen kann der neue Q4 e-tron ab sofort und somit bereits vor der Markteinführung Mitte Juni in der Mariahilfer Straße 53 im 6. Bezirk begutachtet werden. Das Elektro-SUV von Audi teilt sich die Technik mit dem VW ID.4 und dem Skoda Enyaq iV , wertet die Plattform mit den bekannten Premiumzutaten jedoch auf.

© Porsche Holding Salzburg ×

Erstes E-Auto von Cupra

Audi Q4 e-tron in der Mooncity Vieanna

Zum anderen wird der Cupra Born exklusiv für Österreich nur einen Tag nach der offiziellen Weltpremiere, die am 25. Mai über die Bühne geht, für kurze Zeit live in dem Elektroauto-Pop-up-Store zu erleben sein. Der Born ist die Serienversion des Cupra el-born und gleichzeitig das erste Elektroauto der sportlichen Tochtermarke von Seat.

© Porsche Holding Salzburg ×

Alle Konzern-Stromer unter einem Dach

Der Cupra born wird am 25. Mai enthüllt.

Die zwei Neuheiten gesellen sich in der Mooncity Vienna zu all den anderen elektrifizierten Modellen der Volkswagen Konzernmarken. Diese können somit alle unter einem Dach in Augenschein genommen werden. Konkret sind in der Mariahilfer Straße 53 folgende Autos ausgestellt:

Im Erdgeschoss:

· Volkswagen ID.3 (Gletscherweiß Metallic)

· Volkswagen ID.4 (Blue Dusk Metallic)

· Audi e-tron 50 quattro Business (Brillantschwarz)

· Audi Q4 40 e-tron (Florettsilber Metallic)

· Skoda Enyaq iV (Arctic-Silver Metallic)

· Skoda Octavia RS iV (Quarz-Grau Metallic)

· Cupra Formentor VZ e-Hybrid (Graphene-Grau Metallic)

· Seat Mii electric (Edel-Schwarz Metallic)

· Seat Mó eScooter 125 (Dark Aluminium)

· Porsche Taycan Turbo S (Tiefschwarzmetallic)



Im 1. Obergeschoss:

· Volkswagen ID.3 (Stonewashed Blue Metallic)

· Audi e-tron Sportback (Gletscherweiß Metallic)

· Skoda Superb Combi iV (Business-Grau Metallic)

· Cupra Leon Kombi e-Hybrid (Magnet-Grau Metallic)

· Seat Tarraco FR e-Hybrid (Oryx-Weiss Metallic)



Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 11.00 - 19.00 Uhr

Samstag 10.00 - 18.00 Uhr

Der Eintritt ist frei. Die Mooncity Vienna ist der „mobile Ableger“ der Mooncity in Salzburg und ist noch bis 17. Juli 2021 in der Mariahilfer Straße 53 geöffnet.

Externer Link

www.mooncity-vienna.at