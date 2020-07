Sondermodell setzt innen und außen auf einen dunklen Look.

Kurz nachdem BMW das 8er-Sondermodell „ Golden Thunder “ vorgestellt hat, wurde nun eine Spezialversion des aktuellen SUV-Flaggschiffs angekündigt. Konkret handelt es sich dabei um den X7 Edition Dark Shadow (deutsch: dunkler Schatten). Und der Name ist Programm. Das über fünf Meter lange SUV setzt außen und innen auf eine durchgehend dunkle Optik. Während bei den normalen X7-Modellen jede Menge silberfarbiges Chrom verbaut ist, findet man hier keine hell glänzenden Details. Dadurch bietet die Shadow Edition auf der Straße eine ganz besondere Präsenz.

© BMW Group

Design

Auffälligstes Kennzeichen des Editionsmodells ist die BMW Individual Sonderlackierung in der Farbe „Frozen Arctic Grey metallic“. Sie wird durch weitere dunkle Merkmale ergänzt. Zusätzlich zu den Seitenfenstereinfassungen, den Blenden der B- und der C-Säule sowie den Außenspiegelfüßen sind damit auch der Rahmen und die Stäbe der imposanten Niere, die Air Breather und die Endrohrblenden der M Sportabgasanlage in Schwarzchrom gehalten. Weiters gehören die sportlichen Karosserieelemente des M Sportpakets zum Ausstattungsumfang des X7 Edition Dark Shadow. Abgerundet wird der durchgängig dunkle Auftritt mit 22 Zoll großen M Leichtmetallrädern im V-Speichendesign in der Ausführung Jet Black matt, die mit Mischbereifung bestückt sind.

© BMW Group

Innenraum

Auch im sportlichen Luxus-Ambiente des Innenraums hinterlässt die Sonderedition ihre Spuren. Wie die normalen Modelle ist auch sie wahlweise mit sechs oder sieben Sitzplätzen erhältlich. Fahrer und Beifahrer nehmen auf elektrisch einstellbaren Komfortsitzen mit Memory-Funktion Platz. Ein M Lederlenkrad und speziell für den X7 Edition Dark Shadow entwickelte Ausstattungsdetails von BMW Individual machen den kleinen aber feinen Unterschied. Zu den exklusiven Highlights zählen die Volllederausstattung „Merino“ in der spezifischen Bicolor-Variante Nachtblau/Schwarz mit Kontrastnähten und der in Nachtblau gehaltene Alcantara-Dachhimmel. Der obere Bereich der Instrumententafel ist ebenso wie die Armauflagen der Türen mit Walknappa-Leder in Nachtblau bezogen. Im unteren Abschnitt der Instrumententafel und auf den Rückseiten der vorderen Sitze kommt schwarzes Merino-Leder zum Einsatz. Darüber hinaus unterstreichen spezielle Interieurleisten in schwarzer Edelholzausführung mit Aluminiumeinlegern den noblen Eindruck. Im Bereich der Mittelkonsole verbaut der Hersteller spezifische Leisten in schwarzem Pianolack inklusive Editions-Logo.

© BMW Group

Limitiert

Der neue X7 Edition Dark Shadow entsteht von August 2020 an im US-amerikanischen BMW Werk Spartanburg, wo sie in einer auf etwa 500 Einheiten limitierten Auflage gefertigt wird. Das Editionsmodell ist weltweit verfügbar und kann mit allen für den X7 angebotenen Motorisierungen kombiniert werden. Preise hat BMW noch nicht verraten.

