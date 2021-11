Car of the Year 2022: Die sieben Finalisten

Heuer kämpfen sechs Elektroautos und ein Verbrenner um den renommierten Award.

Die Auszeichnung „Car of the Year“ bzw. “Auto des Jahres” ist einer der weltweit angesehensten Auto-Awards. Der begehrte Preis wird seit dem Jahr 1964 verliehen. Eigentlich wird der Sieger immer zum Auftakt des Genfer Autosalons verkündet. Heuer war es der Toyota Yaris . Doch die Schweizer Automesse findet 2022 coronabedingt erneut nicht statt . Die Auszeichnung wird dennoch vergeben. Am Montag (29. November) wurden die Finalisten des Car of the Year 2022 vorgestellt.

Sieben Finalisten

Auch heuer haben rund 60 Jurymitglieder aus über 20 europäischen Ländern sieben Neuerscheinungen ins Finale gewählt. Insgesamt standen 39 neue Fahrzeuge zur Wahl. Da der „Car of the Year“-Award als vollkommen unabhängig gilt und nach strengen Kriterien und Richtlinien beurteilt, gilt er als besonders begehrt. Dieses Mal kämpfen folgende sieben Fahrzeuge um den Titel (alphabetisch gereiht):

Fast nur E-Autos

Der Vormarsch von Elektroautos macht sich auch bei den sieben Finalisten bemerkbar. Denn bis auf den Peugeot 308, den es als Benziner, Diesel und in zwei Plug-in-Hybridvarianten gibt, handelt es sich ausschließlich um reine Stromer. Die Dominanz dürfte aber auch daran liegen, dass im Vorjahr so viele Elektroautos vorgestellt wurden wie nie zuvor binnen 12 Monaten.

Bekanntgabe am 28. Februar 2022

Im Finale werden die sieben verbliebenen Fahrzeuge normalerweise eineinhalb Tage auf öffentlichen Straßen und einer Teststrecke in Frankreich getestet. Wie diese Prozedur im kommenden Jahr abläuft, steht noch nicht fest. Hier hängt vieles von der Corona-Entwicklung ab. Der Preisträger wird jedenfalls am 28. Februar 2022 bekanntgegeben.

