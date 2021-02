Mini-SUV wird mit einem Facelift in seinen zweiten Lebensabschnitt geschickt.

Nachdem Citroen im Vorjahr dem C3 ein Facelift verpasst hat , ist nun dessen Crossover-Variante an der Reihe. Bei der Überarbeitung des C3 Aircross gehen die Franzosen nach dem selben Schema vor. Außen sorgen dezente Modifikationen für einen frischeren Look und innen wurden vor allem das Infotainment und die Konnektivität auf Vordermann gebracht. Für Citroen spielt das Mini-SUV eine wichtige Rolle. Seit seiner Markteinführung Ende 2017 wurde der C3 Aircross rund 330.000 Mal verkauft. Nun soll das Facelift dafür sorgen, dass sich dieser Erfolgslauf in den nächsten Jahren fortsetzt.

Design

Außen ist der neue Jahrgang vor allem an der Front, die nun wieder stark an den C3 erinnert, erkennbar. Die Voll-LED-Scheinwerfer gehen fließend in den langgezogenen verchromten Doppelwinkel über. Die darunter integrierte Leuchteinheit, ist jetzt nicht mehr quadratisch sondern horizontal ausgeführt. Hinzu kommen ein neuer Kühlergrill und neue silbergraue Schutzelemente mit farbigen Details. In der Seitenansicht stehen zwei neue 16- bzw. 17-Zoll-Leichtmetallfelgen zur Verfügung. Hinten wurde die Grafik der Rückleuchten modifiziert. Für den gewünschten robusten Eindruck sorgen weiterhin die erhöhte Karosserie, schützende Elemente vorne und hinten, Kotflügelverbreiterungen und Dachreling. Wie bisher ist für den C3 Aircross ein umfangreiches Personalisierungsangebot verfügbar. Laut Citroen haben Kunden zukünftig die Wahl zwischen 70 Außenvarianten. Diese ergeben sich aus 7 verschiedenen Außenlackierungen, 4 Style-Paketen und 2 Dachfarben.

© Citroen / Stellantis

Inennraum

Für den Innenraum sind vier verschiedene Ambiente (Basis, Urban Blue, Metropolitin Graphit und Hype Grey) erhältlich. Sie unterscheiden sich in der Farbgebung und der Materialauswahl. Die speziellen Komfortsitze (Advanced Comfort) kennen wir bereits aus dem C5 Aircross. Auch im „neuen“ C3 Aircross sind sie mit 15 Millimeter dickem Schaumstoff gepolstert. Ein wichtiger Kaufgrund stellte bisher die hohe Variabilität dar. Daran halten die Franzosen fest. So lässt sich die zweiteilige Rückbank um 150 Millimeter verschieben und der Beifahrersitz zusammenklappen. Dank verschiebbarer Rückbank erhöht sich das Kofferraumvolumen von 410 auf 520 Liter. Sind die Rücksitze umgeklappt, beträgt das Kofferraumvolumen bis zu 1.289 Liter. Hinzu kommen zahlreiche Ablagen hinten und vorne. Das für ein derart kompaktes Auto (4,16 x 1,76 x 1,64 m / LxBxH) großzügige Raumangebot wird durch das optionale Panorama-Schiebedach noch weiter unterstrichen.

© Citroen / Stellantis

Cockpit und Vernetzung

Im Cockpit markiert eindeutig der auf 9 Zoll gewachsene Touchscreen das Highlight. Über ihn werden zahlreiche Funktionen gesteuert. Citroen verspricht eine verbesserte Menüstruktur und eine intuitive Bedienung. Ob das in der Praxis auch so ist, wird ein späterer Test zeigen. In Sachen Konnektivität ist der überarbeitete C3 Aircross gut gerüstet. Zu den zentralen Funktionen zählen die vernetzten Dienste namens „Connect Box“ (Notruf und Assistenz), das System „Connect Nav“ (Navigation mit Echtzeit-Daten), „Mirror Screen“ (kompatibel mit Android Auto und Apple Car Play) sowie eine Induktions-Lademöglichkeit für Smartphones.

© Citroen / Stellantis

Motoren und Assistenzsysteme

Bei den Antrieben gibt es keinerlei Überraschungen. Hier kommen die bekannten Konzern-Triebwerke zum Einsatz. Als Benziner stehen der PureTech 110 mit Sechsgang-Schaltgetriebe und der PureTech 130 mit Sechsgang-Automatik (EAT6) zur Wahl. Die Dieselmotorisierungen BlueHDi 110 mit Sechsgang-Schaltgetriebe und BlueHDi 120 EAT6 runden das Angebot ab.

In Sachen aktiver Sicherheit wird der Fahrer von insgesamt bis zu zwölf Assistenzsystemen unterstützt. So verfügt der aufgerüstete C3 Aircross unter anderem über ein farbiges Head-up-Display (Billiglösung mit ausfahrbarer Scheibe), Bergabfahrhilfe, Verkehrszeichenerkennung sowie einen aktiven Notbremsassistenten (Active Safety Brake). Darüber hinaus sind eine 360-Grad-Rückfahrkamera, ein Parkassistent und ein Keyless-System verfügbar.

Noch mehr Infos über Citroen finden Sie in unserem Marken-Channel.

Verfügbarkeit

Laut Citroen kommt der „neue“ C3 Aircross im Sommer 2021 in den Handel. Die Preise werden pünktlich zum Bestellstart bekanntgegeben.