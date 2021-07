× Das kostet der völlig neue Peugeot 308 (SW)

In Österreich ist das französische Kompaktmodell (5-Türer und Kombi) ab sofort bestellbar.

Nachdem Peugeot in den letzten Wochen den neuen 308 und den neuen 308 SW (Kombi) offiziell vorgestellt hat, waren uns die Franzosen nur noch die Preise ihres Kompaktlasslers schuldig. Doch damit ist nun Schluss. In Österreich ist der neue 308 (SW), der als erstes Modell der Marke das neue Logo trägt, ab sofort bestellbar. Beim 5-Türer geht es ab 24.480 Euro, die Preise der Kombiversion SW starten bei 25.880 Euro. Damit ist er deutlich günstiger als sein Nobelbruder DS 4 . Wie viel der neue Opel Astra kosten wird, der ebenfalls auf derselben EMP2-Plattform basiert, hat die deutsche Stellantis-Marke noch nicht verraten. Zunächst stehen für den neuen 308, wie berichtet, fünf verschiedene Motorisierungen zur Wahl (zwei Benziner, ein Diesel und zwei Plug-In-Hybride).

Fünf Ausstattungslinien

308 SW mit 608 bis zu 1.634 Liter großem Kofferraum.

Für den 308 und 308 SW bietet Peugeot fünf verschiedene Ausstattungsniveaus an: Active Pack, Alure, Allure Pack, GT und GT Pack. Bereits im Basistrimm Active Pack kann sich die Serienausstattung sehen lassen. Stets mit an Bord sind u.a. Frontkollisionswarner mit Notbremsassistent, elektrische und beheizbare Außenspiegel, digitales Kombiinstrument (10 Zoll), LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, Einparkhilfe hinten, Tempomat mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Keyless-Startsystem, 16 Zoll Aluräder, Licht- und Regensensor, Smartphone-Spiegelung „Mirror Screen“, Müdigkeitswarner, 10 Zoll Touchscreen, Multifunktions-Lederlenkrad, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Verkehrsschilderkennung und 2-Zonen-Klimaautomatik.

Alle Preise im Überblick

Digi-Cockpit und Touchscreen sind serienmäßig an Bord.

Die Preise des 5-Türers mit Basisausstattung:

PureTech 110 S&S 6-Gang-Manuell: 24.480 Euro

PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell: 25.780 Euro

PureTech 130 S&S EAT8: 28.180 Euro

BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell: 27.580 Euro

BlueHDi 130 S&S EAT8: 29.980 Euro

HYBRID 180 e-EAT8: 36.360 Euro



Die Einstiegspreise der Kombivariante 308 SW

PureTech 110 S&S 6-Gang-Manuell: 25.880 Euro

PureTech 130 S&S 6-Gang-Manuell: 27.180 Euro

PureTech 130 S&S EAT8: 29.580 Euro

BlueHDi 130 S&S 6-Gang-Manuell: 28.980 Euro

BlueHDi 130 S&S EAT8: 31.380 Euro

HYBRID 180 e-EAT8: 37.760 Euro

Erstmals wird in einem Peugeot also auch die Plug-In-Hybrid-Version ab der Basisausstattung angeboten und ist damit eine echte Alternative zu den Verbrennerversionen. Die zweite, stärkere Plug-in-Hybridversion mit 225 PS ist jedoch ausschließlich in den teureren Ausstattungsniveaus GT und GT Pack bestellbar.

Verfügbarkeit

308 5-Türer mit schwarzer Blende zwischen den Rückleuchten.

Der neue 308 (SW) wird in Frankreich (Mulhouse) produziert und ist hierzulande ab sofort bestellbar. Der Fünftürer wird laut Peugeot ab Anfang November bei den heimischen Händlern für Probefahrten bereitstehen, der SW ab Anfang 2022.

