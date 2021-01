Welche Lackierungen gerade besonders beliebt und welche gerade auf dem Vormarsch sind.

Eine aktuelle Studie aus Deutschland, die aufgrund der ähnlichen Marktgebebenheiten auch für heimischen Autofahrer interessant ist, hat ermittelt, welche Lackfarben derzeit besonders hoch im Kurs stehen und wie künftige Trends aussehen. Zwar sind in unserem Nachbarland die Farben Silber und Grau bei Neuwagen noch immer am beliebtesten - doch Weiß ist auf dem Vormarsch. Das zeigt eine Auswertung des deutschen Verbandes der Automobilindustrie (VDA).

Podiumsplätze

Laut der Untersuchung kam zuletzt jeder dritte Neuwagen in Silber oder Grau auf die Straße, damit liegt diese Farbe seit dem Jahr 2000 mit nur zwei Unterbrechungen an der Spitze. Platz zwei belegt Schwarz mit knapp einem Viertel der Wagen, wie der VDA in einer Aussendung mitteilte. Platz drei geht diesmal an weiße Autos. Damit stieg die Beliebtheit dieser Farbe bei den Pkw-Neuzulassungen von gerade einmal vier Prozent im Jahr 2000 auf derzeit 21 Prozent an.

Knallige Farben sind die Ausnahme

Dagegen verlor Blau: Vor 20 Jahren wählte noch jeder Vierte diese Farbe, heute sind es noch elf Prozent. Hinter Blau folgt Rot, alle anderen Farben wie Grün, Gelb oder Braun haben laut VDA eher "Seltenheitswert". Das dürfte auch mit dem Wiederverkaufswert zusammenhängen. Hier gehen Neuwagenkäufer meistens auf Nummer sicher, auch wenn sie selbst eine andere Farbe bevorzugen würden. Die Auswertung des VDA basiert auf Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Berücksichtigt sind demnach alle Pkw-Neuzulassungen in Deutschland von Jänner bis November 2020.