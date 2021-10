Auf der Online-Plattform finden sich gebrauchte Fahrzeuge, die fast eine Million Euro kosten.

willhaben hat sich in den letzten Jahren zu einer der wichtigsten Anlaufstellen für heimische Gebrauchtwagenkäufer gemausert. Derzeit sind mehr als 140.000 Angebote im Auto & Motor-Bereich der Onlin-Plattform zu finden. Neben den zahlreichen herkömmlichen Fahrzeugen finden sich dort auch einige echte Highlights. Wir zeigen Ihnen nun einmal drei ganz besonders teure fahrbare Untersätze.

Die teuersten Autos auf willhaben

Platz 1



Beim teuersten Auto, das derzeit auf willhaben angeboten wird (Stand: 28. Oktober; 12:30 Uhr), handelt es sich um einen von weltweit nur zwölf gebauten SLR McLaren 722 GT. Der speziell für die Rennserie „SLR CLUB TROPHY 722 GT“ entwickelte Bolide wird um 960.000 Euro angeboten. Mit einer Leistung von 680 PS bei einem Drehmoment von 830 Nm aus einem 5,5 Liter V8-Kompressormotor, beschleunigt der Rennwagen von 0 auf 100 km/h in 3,3 Sekunden. Dieser ganz besondere SLR wartet im oberösterreichischen Rohrbach auf einen neuen Eigentümer. Hier geht es zur Anzeige.

Platz 2



Knapp dahinter folgt ein Porsche Carrera GT aus dem Jahr 2004. Der offene 612 PS-Zweisitzer hat 24.000 km auf dem Tacho und ist laut Anbieter hervorragend in Schuss. Das sportliche Fahrzeug, das im Originalzustand erhalten ist, kann um 899.000 Euro ebenfalls in Oberösterreich erworben werden. Besonders berühmt wurde dieses Modell in einem traurigen Zusammenhang. Denn Fast & Furious-Star Paul Walker ist in einem Carrera GT tödlich verunglückt . Hier geht es zur Anzeige.

Platz 3



Das drittteuerste willhaben-Fahrzeug ist wieder ein Mercedes SLR McLaren, dieses Mal jedoch als Roadster und mit Straßenzulassung. Der Anbieter aus in Wiener Neustadt möchte für den 625 PS starken Sportwagen 598.970 Euro. Zu den Besonderheiten zählt die nahezu komplette Carbon-Karosserie inklusive Carbon-Monocoque. Obwohl das Auto bereits über 13 Jahre alt ist, hat es noch keine 10.000 km auf der Uhr. Hier geht es zur Anzeige.