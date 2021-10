Das sind die wertvollsten Automarken der Welt

Heuer erreicht ein Hersteller eine in der Geschichte des "Best Global Brands"-Rankings einmalige Verbesserung.

Das Beratungsunternehmen Interbrand hat vor wenigen Tagen die heurige Ausgabe seiner renommierten Markenbewertung "Best Global Brands 2021“ veröffentlicht. Dabei zeigt sich, dass die Top 10 weiterhin von den Techfirmen dominiert werden, wobei es keine Veränderungen bei den Top 3 gibt: Apple (Platz 1), Amazon (Platz 2) und Microsoft (Platz 3). Wir haben uns einmal angesehen, wie die Autohersteller im aktuellen Ranking abschneiden. Wichtig: Dabei geht es nicht um den Börsenwert, wo Tesla weit vor den anderen Herstellern liegt.

Toyota vor Mercedes und BMW

Wertvollste Automarke ist Toyota . Der japanische Hersteller landet insgesamt auf Rang 7. Gleich dahinter reiht sich Mercedes ein. Mit Gesamtrang 8 ist der Premiumhersteller auch die wertvollste Marke Europas. Die Ergebnisse der weiteren deutschen Autobauer können sich ebenfalls sehen lassen. Größter Gewinner ist hier Volkswagen mit einem Plus von 9 Prozent (Rang 47), dicht gefolgt von Audi (+8 Prozent, Rang 46). BMW (Platz 12) und dessen britische Tochtermarke Mini (Platz 96) wachsen beide um 5 Prozent und Porsche (Platz 58) um 4 Prozent.

Die anderen internationalen Automarken platzieren sich wie folgt: Honda (Platz 25), Hyundai (Platz 35), Ford (Platz 52) und Nissan (Platz 59).

Tesla mit größtem Zuwachs

Tesla belegt insgesamt Platz 14 und liegt damit nur noch ganz knapp hinter BMW. Der US-Elektroautobauer macht den größten Sprung nach oben in der Tabelle und ist die am schnellsten wachsende Marke des vergangenen Jahres mit einem Anstieg des Markenwerts um 184 Prozent. Nach dem Wiedereinstieg in die Top100 in 2020 steigt Tesla dieses Mal um 26 Plätze (2020: 40; 2021: 14).

Laut Interbrand erreicht der Konzern von Elon Musk damit eine in der Geschichte der Best Global Brands einmalige Verbesserung und lässt die anderen "Top-Zugewinner" Salesforce (+37%, 38), Adobe (+36%, 21) und Paypal (+36%, 42) weit hinter sich.

