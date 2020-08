Größter Automarkt der Welt wächst erstmals seit Corona wieder. Das freut auch VW, BMW und Mercedes.

Während der europäische und der amerikanische Automarkt nach wie vor im Minus liegen, ist der vor allem für die deutschen Autobauer wichtige chinesische Markt auf Erholungskurs. Das zeigen auch die neuesten Daten des Branchenverbands PCA (China Passenger Car Association) - nach den bereits positiven Zahlen des Herstellerverbandes CAAM in der vergangenen Woche.

Fast 8 Prozent über Vorjahr

Im Juli seien 1,63 Millionen Pkw, SUV und kleinere Nutzfahrzeuge an die Kunden gegangen, meldete der Branchenverband PCA in Peking. Das sei ein Plus von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der PCA zählt den Verkauf von Autos an die Endkunden. Der Herstellerverband CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) hingegen misst den Absatz der Hersteller an die Händler. Vor einer Woche hatte der CAAM erste Juli-Zahlen vorgelegt. Danach stieg der Absatz von Pkw und Nutzfahrzeugen von den Herstellern an die Händler im Jahresvergleich um 14,9 Prozent auf 2,08 Millionen Fahrzeuge.

VW, BMW und Mercedes atmen auf