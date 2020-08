So behält man im Fahrzeug bei Außentemperaturen über 30 Grad einen kühlen Kopf.

In Österreich stehen die Zeichen voll auf Sommer: In den kommenden Tagen hat eine Hitzewelle, bei der die Temperaturen auf über 30 Grad Celsius steigen, unser Land voll im Griff. Doch während Badbesucher und Sonnenanbeter jubeln, machen derart hohe Temperaturen Autofahrern zu schaffen. Bei derart hohen Temperaturen kann sich der Innenraum eines in der Sonne geparkten Fahrzeugs in kurzer Zeit auf mehr als 80 Grad aufheizen .

Nachdem wir an den ersten heißen Tagen dieses Jahres bereits gezeigt haben, wie man die Klimaanlage richtig bedient bzw. welche fünf Fehler man dabei machen kann , folgen nun weitere Tipps, die gegen die Hitze im Auto helfen.

"Coole" Tipps für Autofahrer

Die nützlichen Ratschläge stammen vom ARBÖ. Damit man als Autofahrer auch während Hitzewellen gut durch den Sommer kommt, gilt es laut den Experten des Autofahrerklubs einige grundsätzliche Regeln zu beachten. Wer sich an die folgenden Tipps hält, bewahrt auch bei Temperaturen jenseits der 30 Grad einen kühlen Kopf im Auto:

Unbedingt ausreichend trinken (mindestens zwei Liter alkoholfreie Getränke wie Säfte, Mineralwasser oder Tee), denn bei Hitze verliert der Körper durch das Schwitzen innerhalb von nur einer Stunde bis zu drei Liter Flüssigkeit.



Fettige, üppige Mahlzeiten vermeiden. Sie belasten den Körper und machen müde.



Mehr Pausen einlegen, Beine vertreten, für Abkühlung sorgen.



Leichte, luftige Kleidung tragen.



Wenn möglich, Fahrten in der Mittagshitze vermeiden, besser morgens oder abends fahren.



Rechtzeitig Klimaanlage checken – eine Wartung sollte alle zwei Jahre durchgeführt werden. Klimaanlage jedoch nicht zu sehr runterkühlen, auch das belastet den Kreislauf. Der Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur sollte nicht mehr als sechs Grad betragen.



Batterien überprüfen – Hitze setzt ihnen ebenso zu wie Kälte.



Längere Aufenthalte im geparkten Auto vermeiden.



Eine Sonnenschutzblende aus Karton, die unter die Windschutzscheibe gelegt wird, bewirkt einen "Hitzeverlust" im Fahrzeuginneren von bis zu 25 Grad Celsius.



Silberbeschichtete Matten, die außen auf die Windschutzscheibe gelegt werden, reflektieren die Hitze und die Windschutzscheibe erwärmt sich nicht so stark.



Heruntergeklappte Sonnenblenden minimieren die Einstrahlung auf das Armaturenbrett.



Kindersitze mit Tuch abdecken. Direkte Sonneneinstrahlung kann den Bezugsstoff aufheizen. Sicherheitshalber mit der Hand die Temperatur überprüfen, bevor das Kind reingesetzt wird.



Vor dem Einsteigen alle Fahrzeugtüren öffnen und kurz durchziehen lassen.

