Auch bei den Tschechen sind SUVs die Bestseller – mit einer Ausnahme.

Trotz der COVID-19-Pandemie blickt Skoda auf ein ziemlich erfolgreiches Jahr 2020 zurück. Zum siebten Mal in Folge lieferte die VW-Tochter nach eigenen Angaben weltweit mehr als eine Million Fahrzeuge aus. 1,004800 Millionen verkaufte Einheiten bedeuten zwar ein Minus von 19,2 Prozent, andere Hersteller haben im Coronajahr 2020 aber deutlich stärker gelitten. Im Rahmen der Veröffentlichung der Jahresbilanz wurden auch die Verkaufszahlen der einzelnen Modelle verraten. Dabei zeigt sich, dass auch bei Skoda der SUV-Boom ungebrochen ist. Doch ein Modell hält seine angesagten Crossover-Brüder weiterhin in Schach.

© ŠKODA AUTO

Octavia stemmt sich gegen SUV-Dominanz

In Österreich ist der Octavia (Storybild) seit zwei Jahren das meistverkaufte Auto des Landes . Und auch global kommt kein anderes Modell an der Limousine und dem Kombi (heißt hier "Combi") mit 257.400 Auslieferungen vorbei. Die SUV-Baureihen Karoq, Kodiaq und Kamiq erzielen mit zusammen 397.300 ausgelieferten Fahrzeugen mehr als ein Drittel des weltweiten Absatzes. Dahinter landen der Fabia ( kommt heuer noch ganz neu ), der Superb, der Rapid, der Scala und der Citigo. In Europa (EU 27+4) steigerte das tschechische Unternehmen im Vorjahr seinen Marktanteil um 0,5 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent.

© ŠKODA AUTO

Enyaq auf dem Vormarsch

Dass der Enyaq IV , der als erster Skoda auf dem neuen modularen Elektrobaukasten (MEB) des VW-Konzerns basiert und somit der Technik-Bruder des VW ID.4 und des Audi Q4 e-tron , im Ranking abgeschlagen auf dem letzten Platz landet, liegt daran dass das Elektro-SUV erst seit Ende November im Stammwerk in Mladá Boleslav (Tschechien) produziert wird. Der Marktstart erfolgt in den nächsten Tagen. Und der Vorverkauf ist äußerst vielversprechend angelaufen. Laut Skoda liegen für den Enyaq iV bereits über 20.000 Bestellungen vor.

© ŠKODA AUTO

Absatzmärkte

Größter Absatzmarkt von Skoda ist mittlerweile China. Dahinter landen Deutschland und Russland. Obwohl Österreich ein vergleichsweise kleines Land ist, liegen wir auf Platz 10 – nur ganz knapp hinter Italien und der Türkei. Das zeigt wie beliebt die tschechische VW-Tochter hierzulande ist.

