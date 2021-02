Europa hat sich nach einer Studie der Unternehmensberatung PwC Strategy zu einem Motor der Elektromobilität entwickelt. China sei weiterhin der mit Abstand größte Markt für vollelektrische Fahrzeuge - aber ihr Verkauf in Europa habe sich 2020 verdoppelt, der Verkauf von Plug-in-Hybriden gar verdreifacht. Das liegt auch an den zahlreichen neuen Elektro-Fahrzeugen (VW ID.3 , Fiat 500e , etc.), die 2020 in den Handel kamen.