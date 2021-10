Pop-up-Store kam so gut an, dass nun ein fixer Standort eröffnet wird.

Vom riesigen Erfolg des Mooncity Pop-up-Stores in der Mariahilfer Straße war selbst die Porsche Holding Salzburg überrascht. Mit über 50.000 Besuchern und zahlreichen Österreichpremieren (VW ID.3 und ID.4 , Audi e-tron GT und Q4 e-tron , Škoda Enyaq iV , Cupra Born oder Porsche Taycan Turbo S) hat sich das Zentrum für Elektromobilität bis zu seinem geplanten Ende im Juli 2021 zu einem regelrechten Publikumsmagnet entwickelt. Da ist es nur logisch, dass dieses Erfolgskonzept auch in Zukunft in der Bundeshauptstadt vertreten sein wird. Hauptstandort bleibt aber natürlich die große Niederlassung in Salzburg .

© Porsche Austria ×

Standort und Konzept neu

Deshalb startet die Mooncity Vienna ab November 2021 an einem neuen Standort fix durch. Konkret ist der Dreh- und Angelpunkt zum Thema E-Mobilität künftig in der Kärntner Straße 26 im 1. Wiener Gemeindebezirk angesiedelt. Neben der neuen Adresse gibt es auch ein neues Konzept. Um die vielfältige Welt der E-Mobilität abwechslungsreich darzustellen, werden künftig Marken- und Themenschwerpunkte umgesetzt. Es sind also nicht mehr alle Konzernmarken gleichzeitig vertreten, sondern wechseln sich ab. Los geht es im November mit Audi.

Video zum Thema: E-Mobilitäts-Center Mooncity nun fix in Wien

Bewährtes bleibt

Alles, was bisher beim Publikum gut angekommen ist, bleibt jedoch in gewohnter Manier erhalten. In der Mooncity Vienna können sich Interessierte auch weiterhin zum Thema E-Mobilität und Ladeinfrastruktur informieren sowie aktuelle Elektroautos der jeweiligen Marken begutachten. Darüber hinaus sind natürlich alle Produkte der Marke Moon (Wallboxen, Ladesäulen, etc.) ausgestellt. Das erste Obergeschoss bietet Raum für kleinere Events.

© Porsche Austria ×

Probefahrten möglich

Hinzu kommt die Möglichkeit für Probefahrten, die in der nahegelegenen Tiefgarage Kärntner Straße direkt neben der Wiener Staatsoper ab November angeboten werden. Eine Flotte von bis zu sechs Elektromodellen der Volkswagen Konzernmarken werde permanent zur Verfügung stehen, so Porsche Austria.