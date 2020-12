Nun greifen auch die Japaner mit einem elektrischen Crossover an.

Toyota hat am Donnerstag erste Details zu seinem ersten rein elektrischen SUV bekannt gegeben. Bisher hat der weltweit zweitgrößte Autobauer zwar Voll- und Plug-in-Hybride sowie ein Brennstoffzellenauto im Programm, doch ein rein batterieelektrischer Stromer fehlt bisher noch in der Modellpalette. Zumindest dann, wenn man den UX 300e der Nobeltochter Lexus außen vor lässt.

© Toyota

Flexible E-Plattform

Bei der Entwicklung des Elektro-SUV hat sich Toyota mit Subaru zusammengetan . Als Basis kommt Toyotas neue Plattform für Elektrofahrzeuge namens „e-TNGA“ zum Einsatz. Diese ist ähnlich flexibel wie der modulare Elektrobaukasten ( MEB ) des VW-Konzerns oder die CMF-EV -Plattform von Renault/Nissan. Dank der hohen Flexibilität sind Merkmale wie Fahrzeugbreite, Länge, Radstand und Höhe großzügig variierbar. Vom kompakten Stadtflitzer bis zum großen SUV kann auf der e-TNGA-Basis also alles realisiert werden. Das gilt auch für die Antriebsarten: Sowohl Vorderrad- als auch Hinterrad- und Allradantrieb sind möglich. Mit einem breiten Leistungsspektrum bei Batterien und Elektromotoren lassen sich laut Toyota zudem unterschiedliche Nutzungsprofile abdecken.

© Toyota

Stylischer Crossover

Den Anfang macht ein SUV. Von diesem haben die Japaner nun eine erste Skizze (Storybild) veröffentlicht. Dabei zeigt sich, dass Toyota auf ein durchaus dynamisches Design setzen wird. Seitlich stechen vor allem die flach stehende Heckscheibe, die kurzen Überhänge und die großen Räder ins Auge. Innen dürften die Passagiere auf allen fünf Plätzen ein großzügiges Raumangebot vorfinden. Die Batterien sind im Unterboden verstaut, die Leistungselektronik und der (vordere) E-Motor sitzen unter einer klassischen Motorhaube.

© Toyota

Produktionsstart

Weitere offizielle Infos wollte Toyota noch nicht preisgeben. Doch allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis wir das erste Elektro-SUV der Marke sehen werden. Denn das erste Modell auf e-TNGA Basis ist bereits entwickelt und wird aktuell für die Produktion vorbereitet. Die Fertigung erfolgt im ZEV (Zero Emission Vehicle) Werk für E-Fahrzeuge in Japan. Weitere Einzelheiten zum batterieelektrischen SUV werden in den kommenden Monaten bekanntgegeben.

