× Ford Puma ST tritt gegen Puma ST-Modellauto an

Kurz nach der Markteinführung des Puma ST hat sich Ford für sein potentes Mini-SUV etwas Besonders einfallen lassen. Der 200 PS starke Crossover steht im Mittelpunkt eines Wettkampfes gegen eine winzige Version von sich selbst: Ort des Showdowns ist die Rennstrecke Brands Hatch in Großbritannien. Der Puma ST tritt dort gegen ein eigens gebautes, ferngesteuertes Puma ST-Modellauto (Maßstab 1:10) an.

Zwei Autos, zwei Kurse

Damit die Wettkampf-Bedingungen möglichst fair sind, muss der "große" Ausgabe den insgesamt 1,9 Kilometer langen Kurs in einer Zeit von rund 60 Sekunden bewältigen, während der "kleine" Ford drei Runden auf der 220 Meter langen Brands Hatch-Kartbahn zu absolvieren hat, einer verkleinerten Nachbildung des Originalkurses, die dessen sechs Kurven widerspiegelt. Mit einer Rundenzeit von etwa 20 Sekunden fordert die ferngesteuerte Modellversion des Puma ST seinen großen Wettbewerber heraus.

Wie dieser ungewöhnliche Wettkampf ausgeht, zeigt dieses Video:

147 Kilowatt gegen 402 Watt

Der Puma ST ist das jüngste und zugleich stärkste Mitglied der Modellfamilie . Aus seinem 1,5-Liter EcoBoost-Turbo-Direkteinspritzer schöpft er eine Leistung von 200 PS und entwickelt ein Drehmoment von 320 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 220 km/h, für den Spurt aus dem Stand auf Tempo 100 benötigt das kleine SUV 6,7 Sekunden. Für das Brands Hatch-Rennen gegen seinen ferngesteuerten Konkurrenten saß Louise Cook am Lenkrad. Sie war die erste Frau, die den "FIA Production Car Cup" für Fahrer von Nicht-Allrad-angetriebenen Fahrzeugen gewonnen hat. Außerdem holte sie in den Jahren 2010 and 2011 den Titel "British Rally Championship Ladies".

Die Karosserie des 1,3 Kilogramm leichten Puma ST-Modellautos besteht aus High Impact Polystyrene (HIPS) und wurde unter Zuhilfenahme von digitalen Daten des "großen" Bruders gefertigt. Details wie die Räder, die Außenspiegel und die Scheibenwischer wurden in 3D gedruckt. Auch die Außenfarbe in Furious-Grün Metallic entspricht der des Serien-SUV. Das Modellauto wird von einem 402 Watt starken Elektromotor angetrieben und vom professionellen Modellauto-Piloten Lee Martin gesteuert, der sechs europäische und 13 britische Meistertitel trägt. Entwickelt wurde der ferngesteuerte Puma ST von "Designworks" in Großbritannien speziell für dieses Rennen. Er basiert auf einer ARC R12FF-Plattform und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von immerhin 80 km/h.

Puma ST auch als Instagram-Spiel

Ford bringt noch im Verlauf dieses Monats ein neues Instagram-Spiel auf den Markt, bei dem Fans den Puma ST auf dem Brands Hatch-Rundkurs digital erleben können. Zum Spielen ist ein Instagram-Konto erforderlich. Nutzer können das Performance-SUV steuern, indem sie ihren Kopf nach links oder rechts neigen, die Geschwindigkeit lässt sich durch das Überfahren von ST-Logos steigern, die sich auf der Rennstrecke befinden. Rundenzeiten werden aufgezeichnet und können mit Followern geteilt werden, so dass Spielerinnen und Spieler ihre Instagram-Kontakte zu Zeitrennen herausfordern können.