Japaner bringen den kompakten Crossover nur noch mit aufwendigem Hybridantrieb.

Honda erneuert im Jahr 2021 gleich zwei seiner Volumenmodelle. Neben dem völlig neuen Civic bekommt auch der HR-V einen völlig neu entwickelten Nachfolger. Allzu viele Informationen über den kompakten Crossover gibt es jedoch noch nicht.

Weltpremiere am 18. Februar

Allzu lange müssen die Fans der japanischen Marke aber nicht mehr warten. Denn Honda wird die neueste Generation des HR-V am 18. Februar 2021 enthüllen. Zur Einstimmung gibt es schon einmal ein Teaser-Bild, auf dem der hintere Teil des Fahrzeugs zu sehen ist. Die flach stehende Heckscheibe und die schmalen LED-Rückleuchten lassen auf ein etwas dynamischeres Design schließen.

Nur noch mit Hybridantrieb

Mit technischen Informationen hält sich Honda ebenfalls noch zurück. In der Ankündigung heißt es nur, dass der neue HR-V – wie der Jazz – nur mehr mit der hauseigenen Hybridtechnologie e:HEV zu haben sein wird. Der Crossover wird also mit zwei Elektromotoren in Kombination mit Benzinmotor, Lithium-Ionen-Batterie und Direktantrieb ausgestattet sein.

Fazit

Mit der Ankündigung der Weltpremiere macht Honda jedenfalls Lust auf mehr. Der HR-V ist ein beliebtes Modell der Marke. Ob der Nachfolger ebenfalls das Potenzial zum Verkaufsschlager hat, werden wir Mitte Februar sehen. Bis dahin müssen sich die Fans noch in Geduld üben.

