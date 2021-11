× Hyundai bringt Elektro-SUV Ioniq 7

Der große Bruder des Ioniq 5 ist das zweite Modell, das auf der neuen E-Plattform steht.

Bereits vor der Premiere des Ioniq 5 hat Hyundai angekündigt, dass die neue Elektro-Submarke schnell zu einer umfangreichen Modellpalette ausgebaut werden soll . Nun gibt es erste Infos zu einem weiteren Ioniq-Ableger, der die flexible E-GMP-Plattform nutzt.

Seriennahe Studie

Beim Concept Seven handelt es sich um eine seriennahe Studie des kommenden Ioniq 7. Seine offizielle Weltpremiere feiert das Elektro-SUV am 17. November im Vorfeld der Los Angeles Autoshow 2021 (AutoMobility LA), die vom 19. bis 28. November über die Bühne geht. Vorab hat Hyundai ein offizielles Teaser-Bild veröffentlicht. Darauf ist leider nur ein kleiner Ausschnitt des Fahrzeugs zu sehen. Dieser zeigt neben dem „SEVEN“-Schriftzug auch einen Teil der Leuchteinheit. Wie beim Ioniq 5 kommt dabei auch beim Concept Seven das technoid wirkende Pixel-Licht zum Einsatz.

Innenraum

Allzu viel ist auf dem Teaser-Bild noch nicht erkennbar.

Zum Interieur gibt es bisher nur ein offizielles Statement: „Das Interieur des Seven bietet ein hochwertiges und individuelles Lounge-Ambiente und vertieft die Rauminnovation, die Hyundai mit dem Iioniq 5 bereits gezeigt hat. Das Interieur aus nachhaltigen Materialien bietet ein raffiniertes und umweltfreundliches Mobilitätserlebnis.“ Da dürfen wir also schon einmal gespannt sein.

Antrieb

Zur Technik sagen die Südkoreaner noch gar nichts. Da das Serienmodell Ioniq 7 aber die selbe Plattform wie der Ioniq 5 und der Kia EV6 nutzen wird, können sich Kunden u.a. auf schnelle Ladezeiten (800 Volt Technik), bidirektionelles Laden, verschiedene Antriebsformen (Heck oder Allrad), unterschiedliche Batteriegrößen mit Reichweiten von über 500 km (WLTP) sowie diverse Leistungsstufen einstellen. Beim EV 6 geht es beispielsweise bei 170 PS los und endet erst bei 585 PS.

Ioniq 6

Neben dem bereits erhältlichen Ioniq 5 und dem kommenden Ioniq 7 hat Hyundai bereits den Start des Ioniq 6 angekündigt. Bei diesem Modell handelt es sich um eine sportliche Limousine, die gegen das Tesla Model 3 und den BMW i4 antreten soll.

