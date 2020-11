Wie berichtet, wird Volkswagen in seine neue Reihe reiner Elektroautos (ID) auch einen günstigen Kleinwagen aufnehmen . Nun gibt es neuen Informationen zum für den Massenmarkt geplanten Stromer. Das Fahrzeug, das als ID1. oder ID.2 auf den Markt kommen könnte, ist für die nächste größere Ausbaustufe ab dem Jahr 2023 vorgesehen, soll unterhalb des jüngst gestarteten ID.3 angesiedelt werden.

In der Basisversion soll der kleine Stromer schätzungsweise um die 20.000 Euro kosten. Ein eigenes Projekt-Team beschäftigt sich mit dem batterieelektrischen Modell, das in etwa die Größe eines Polo haben dürfte, wie aus Konzernplanungen hervorgeht. Um auf hohe Stückzahlen zu kommen, dürfte es auch Ableger von Seat und Skoda geben. Das hat der Konzern ja schon bei seinem aktuellen E-Kleinwagen-Trio VW e-Up! , Seat Mii electric und Skoda Citigo-e iV so gemacht. Diese Stromer basieren aber noch nicht auf dem modularen Elektrobaukasten (MEB) und sind somit Auslaufmodelle.