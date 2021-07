× Jaguar schießt einen Bugatti Chiron ab

Bei dem Crash zwischen zwei Luxusautos entstand immenser Sachschaden.

Der 1.500 PS starke Bugatti Chiron zählt zu den Hypercars und teuersten Hypercars der Welt. Immer wenn einer dieser mindestens 2,4 Millionen Euro (ohne Steuern) teure Bolide in einen Unfall verwickelt ist, wird es also richtig teuer. In Großbritannien gab es nun einen Crash in dem ein Chiron verwickelt war. Beim zweiten beteiligten Fahrzeug handelte es sich um einen Jaguar .

© Screenshot: YouTube / rip lucy burchell ×

Auffahrunfall

Laut den in diversen sozialen Netzwerken veröffentlichten Fotos und einem YouTube-Video handelt es sich bei dem Crash um einen klassischen Auffahrunfall, der sich auf einer britischen Landstraße ereignet hat. Beim silbernen Jaguar XE wurde die Frontpartie in Mitleidenschaft gezogen. Im Vergleich zum Schaden am Bugatti dürften sich hier die Reparaturkosten jedoch in Grenzen handeln.

© Screenshot: YouTube / rip lucy burchell ×

Hoher Sachschaden am Bugatti

Auf den ersten Blick mag das beschädigte Chiron-Heck zwar nicht so wild aussehen. Bei genauerer Betrachtung wird das gesamte Ausmaß jedoch sichtbar. Neben der Heckschürze und dem Diffusor hat es auch die Abgasanlage erwischt. Da Ersatzteile bei diesem Bugatti exorbitant teuer sind, dürfte der Schaden deutlich über 100.000 Euro betragen. Sollte der Jaguar-Fahrer schuld sein, bleibt zu hoffen, dass er gut versichert ist. Verletzt wurde zum Glück niemand.