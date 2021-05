Die neue Sonderedition wird nur in der stärkeren Variante angeboten.

Renaults Sportmarke Alpine bringt eine limitierte Version der A110 an den Start. Konkret handelt es sich dabei um die 2021er-Version der im Vorjahr extrem beliebten A110 Légende GT . Auch bei der Neuauflage gibt es wieder spezielle Designdetails gepaart mit einer noblen Ausstattung.

© Alpine ×

Innenraum

Im Innenraum empfängt die A110 Légende GT 2021 ihre Passagiere mit sechsfach verstellbaren Sabelt Komfort-Sportledersitzen in den Farben Amber Braun oder Schwarz. Passend dazu sind die ledernen Türverkleidungen sowie die Ziernähte am Lenkrad in Braun oder Grau gehalten. Hinzu kommt Carbon-Dekor an Mittelkonsole, Instrumentenblende und Lüftungsdüsen. Eine nummerierte Plakette unterhalb der Mittelkonsole weist auf die Limitierung des Modells hin.

© Alpine ×

Ausstattung und Lackierung

Zur Serienausstattung zählen auch die Einparkhilfe vorne und hinten, eine Rückfahrkamera und das Focal-Audiosystem. Die Kunden können zwischen zwei Karosserie-Interieur-Kombinationen wählen: mattem Mercury Silber mit Interieur in Schwarz und Abysse Blau zusammen mit der Lederausstattung in Amber Braun.

© Alpine ×

Antrieb

Beim Antrieb werden keine halben Sachen gemacht. Die A110 Légende GT 2021 wird nur in der stärkeren Variante mit 292 PS angeboten. Der Sportauspuff und die Hochleistungsbremsanlage stammen ebenfalls von der A110S . Der 1,8-Liter-Turbomotor bietet ein maximales Drehmoment von 320 Nm und beschleunigt die Leichtbauflunder in 4,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 250 km/h. Die Kraft wird von einem schnell schaltenden Doppelkupplungsgetriebe an die Hinterräder übertragen.

© Alpine ×

Verfügbarkeit und Preis

Laut Alpine wird die A110 Légende GT 2021 in einer durchnummerierten, limitierten Auflage von 300 Einheiten für Europa erhältlich sein. In Österreich ist sie ab sofort zum Preis von 76.250 Euro bestellbar. Das Modell kann, wie alle Versionen der A110, über die Alpine App reserviert werden.

Mehr Infos über Renault und Alpine finden Sie in unserem Marken-Channel .