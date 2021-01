Brabus verpasst der stärksten Mercedes A-Klasse eine Leistungskur.

Wie berichtet, werden die Mercedes-Modelle GLA , A-Klasse und CLA in der Version AMG 45 S 4 Matic+ vom stärksten Serienvierzylinder der Welt angetrieben. Mit ihren 421 PS stehen die kompakten Sterne also äußerst gut im Futter. Doch da ja immer noch ein bisschen mehr geht, hat sich nun der auf Mercedes spezialisierte Edeltuner Brabus den AMG A 45 S 4 Matic+ zur Brust genommen.

Leistungskur

Im Mittelpunkt der Leistungskur steht das sogenannte B45 – 450 Performance Upgrade, das die Spitzenleistung auf 450 PS (+29 PS) steigert. Simultan wächst das maximale Drehmoment auf 550 Nm (+50 Nm) an. Nach diesem legalen Dopingeingriff katapultiert sich der kompakte Allradler aus dem Stand in nur 3,7 Sekunden auf Tempo 100. Die Höchstgeschwindigkeit bleibt elektronisch auf 270 km/h limitiert. Das Motortuning umfasst nicht nur spezielle Kennfelder für das elektronische Motormanagement des AMG A 45 S: Zum Umbau gehören außerdem ein von Brabus entwickeltes Zusatzsteuergerät (PowerXtra CPC), ein BoostXtra Adapter, der dem Triebwerk ein sportliches Abblasegeräusch wie bei einem Rennauto verleihen soll, und eine spezielle Luftführung für den Luftfilterkasten.

© Brabus

Optik und Handling

Während die Karosserie unverändert bleibt, verpassen die Tuner dem Kompaktsportler maßgeschneiderte Monoblock Z 8.5Jx20 Räder an Vorder- und Hinterachse. Ihr Design mit zehn filigranen, schwarz lackierten Speichen mit polierten Oberflächen macht ganz schön was her. Als Bereifung wurde rundum die Dimension 245/30 ZR 20 gewählt. Aufgezogen sind Sportpneus von Continental. Neben den breiteren Reifen sollen die per Gewinde höhenverstellbaren Sportfedern durch einen tieferen Fahrzeugschwerpunkt ein zusätzliches Plus an Agilität beim Handling generieren. Sie erlauben eine individuell wählbare Tieferlegung um bis zu 30 Millimeter.

© Brabus

Innenraum

Natürlich erfüllen die Edel-Tuner auch individuelle Wünsche beim Interieurdesign. Dazu gehören Edelstahl-Einstiegsleisten mit Brabus-Logo, das analog zur Ambiente-Beleuchtung in 64 verschiedenen Farben dargestellt werden kann. Weitere Optionen sind spezifische Aluminium-Pedale und hochwertige Velour-Fußmatten. Wer richtig viel Geld zur Verfügung hat, kann das Interieur des AMG A 45 S auch mit besonders feinem Leder auskleiden lassen. Der edle Bezug wird dabei in praktisch jedem Farbton und jedem Polsterdesign in der hauseigenen Brabus-Sattlerei angefertigt.

