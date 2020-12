Mercedes-Sportwagen neue Nummer 1 bei den vollkommen serienmäßigen Fahrzeugen.

Mit einem Preis von 440.010 Euro ist der AMG GT Black Series zwar sauteuer, doch die solventen Mercedes -Kunden bekommen für das viele Geld nicht nur ein Rennauto mit Straßenzulassung, sondern auch jede Menge Prestige. Denn der 730 PS starke Supersportwagen hat auf der Nordschleife des Nürburgrings einen neuen Rekord in der Spitzengruppe der Kategorie „Sportwagen“ mit Straßenzulassung aufgestellt.

Schnellstes Serienauto

GT3-Rennfahrer Maro Engel hat die 20,6 Kilometer lange „Grüne Hölle“ im AMG GT Black Series in der notariell beglaubigten Zeit von 6:43.616 Minuten umrundet (Messung ohne der Geraden bei Streckenabschnitt T13). Für die 20,832 Kilometer lange Gesamtstrecke (Messung mit der Geraden bei Streckenabschnitt T13) brauchte er auch nur 6:48.047 Minuten. Damit ist das Flaggschiff der sportlichen Mercedes-Tochter die Nummer eins bei den vollkommen serienmäßigen, nicht nachträglich modifizierten Modellen. Die spektakuläre Fahrt lässt sich über ein Video hier miterleben:

„Schneller als GT3-Rennfahrzeug“

„Das war wirklich eine beeindruckende Fahrt“, so Engel, nachdem er die Rekordrunde absolviert hatte. „Mit Geschwindigkeiten bis nahezu 270 km/h im Streckenbereich Kesselchen oder mit deutlich über 300 km/h auf der langen Geraden Döttinger Höhe ist der AMG GT Black Series deutlich schneller als mein GT3-Rennfahrzeug. Schlussendlich in 6:48,047 Minuten mit einem serienmäßigen Straßenfahrzeug um die Nordschleife zu fahren, bei diesen Streckenbedingungen, das ist echt der Hammer. Wie mein GT3‑Rennfahrzeug bietet auch der AMG GT Black Series sehr viele Einstell-Möglichkeiten, womit ich ein speziell für mich maßgeschneidertes Set Up erarbeiten konnte.“

Beglaubigt

Maro Engel und der AMG GT Black Series nach der Rekordfahrt.

Die schnellen Rundenzeiten wurden von den Experten der „wige Solutions“ gemessen. Ein unabhängiger Notar beglaubigte zudem den ordnungsgemäßen Zustand des Fahrzeugs und die Messungen.

