Das Jubiläumsmodell ist ein roter G 400 d für einen Stammkunden.

Seit 1979 lässt Mercedes die G-Klasse in Österreich bauen. Nun hat die Offroad-Ikone mit 400.000 Modellen einen weiteren Meilenstein erreicht. Als Jubiläumsfahrzeug lief in Graz ein roter G 400 d vom Band. Er geht laut dem deutschen Autobauer an einen langjährigen Kunden aus dem Rheinland, der schon seit 1979 mit inzwischen rund 20 Modellen des kantigen Klassikers unterwegs ist.

Aufwertung für 2. Generation

Im Sommer 2018 ist die Neuauflage der G-Klasse gestartet. Die zweite Generation ist optisch nah am Vorgänger, wurde technisch aber auf den neuesten Stand gebracht. Wie berichtet, gab es in diesem Jahr eine Aufwertung . Seit dem Produktionsdatum 1. September 2020 fällt die Serienausstattung der Geländewagen-Ikone umfangreicher aus, gleichzeitig steigt auch die Auswahl an Individualisierungsmöglichkeiten mit der „G manufaktur“. Neue Außenfarben und Ausstattungspakete, ein potenter Dieselmotor sowie das nun serienmäßige Widescreen-Cockpit runden die Auffrischung ab.

Offroad-Zentrum

Darüber hinaus hat Mercedes auch abseits des Autos in seine Ikone investiert. Seit dem Frühjahr 2020 können sich Kunden und Fans im neuen G-Class Experience Center in der Nähe von Graz von den On- und Offroad-Fähigkeiten der G-Klasse überzeugen. Auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorst Nittner haben sie die Gelegenheit, das Potenzial des Fahrzeugs auszutesten, ihr Fahrkönnen auch in extremem Gelände zu trainieren und am eigenen Leib zu erfahren, was mit dem Qualitätsmerkmal „Schöckl proved“ gemeint ist. Auf dem Grazer Hausberg Schöckl befindet sich die legendäre Teststrecke dieser Baureihe, auf der sich die G-Klasse bei Entwicklungsfahrten bewähren muss.

