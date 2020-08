Neue Infos und erste Fotos vom Elektro-Hummer

Dank über 1.000 PS stürmt der Koloss in rund drei Sekunden auf Tempo 100.

Nachdem GMC vor einigen Monaten erste Infos zur Neuauflage des legendären Hummer veröffentlicht hat, wurden nun weitere Details verraten. An der Ausgangslage ändert sich nichts: Die neue Generation wird rein elektrisch betrieben und soll eine Gesamtleistung von 1.000 PS haben.

Pick-up und Offroader

Im aktuellen Teaser-Video ist der neue Hummer EV erstmals zu sehen. So gibt es Aufnahmen vom Zusammenbau eines Prototypen. Darüber hinaus werden auch Fahraufnahmen aus der Vogelperspektive gezeigt. Das finale Design ist zwar nicht zu sehen, dennoch ist bereits erkennbar, dass sich der Elektro-Hummer optisch am H2 orientiert. Insgesamt setzen die Designer weiterhin auf viele Ecken und Kanten. Neben einer Pick-up-Variante, die u.a. gegen Teslas Cybertruck und den Rivian R1T antritt, wird es auch eine herkömmliche Offroad-Version mit geschlossener Karosserie und Reserverad an der Heckklappe geben. Bei beiden Varianten soll das Dach abnehmbar sein.

Performance

Neben den optischen Details wird in dem auf YouTube veröffentlichten Video auch auf die Performance und die Ladeleistung verwiesen. So soll der 1.000 PS starke Hummer EV in irrwitzigen drei Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (96 km/h) beschleunigen. Darüber hinaus verspricht GMC extrem kurze Ladezeiten. Weitere Infos gibt es noch nicht.

Zeitplan

Die Weltpremiere des ersten Elektro-Hummer soll aber noch 2020 erfolgen. Im Rahmen dieser werden dann auch das endgültige Design und alle technischen Daten (inklusive Batteriegröße und Reichweite) enthüllt. Den Marktstart stellt der Hersteller für Herbst 2021 in Aussicht. Zunächst wird es wohl aber nur in den USA und Kanada losgehen.

