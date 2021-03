Hersteller hat Weg gefunden, um die Batteriekosten radikal zu reduzieren.

Dass aktuell fast alle Autobauer eine große Elektro-Offensive starten, ist der Politik geschuldet. Um die verschärften Klimaziele der EU einhalten zu können und somit exorbitanten Strafzahlungen zu entgehen, müssen die Hersteller mehr Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in ihre Flotten bringen. Doch das ist gar nicht so einfach.



Denn trotz großzügigen (staatlichen) Förderprogrammen sind Elektroautos nach wie vor vergleichsweise teuer. Stromer, die eine halbwegs ordentliche Reichweite bieten (300 km aufwärts), kosten mindestens 30.000 Euro. Will man ein etwas größere E-Auto mit noch mehr Reichweite, erhöhen sich die Preise drastisch. Bei Elektroautos ist nämlich die Batterie das teuerste Bauteil. Je höher die Kapazität der Batterie, umso höher die Kosten.



Doch Volkswagen will die Batterien jetzt deutlich billiger machen und damit auch erschwingliche E-Autos (unter 20.000 Euro) für die breite Masse auf den Markt bringen. Laut Konzernchef Herbert Diess werden die Batteriekosten sogar radikal reduziert. Welche drei (genialen) Maßnahmen der Hersteller dafür vorsieht, lesen Sie im oe24plus-Artikel.