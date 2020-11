Heimischer Autofahrerclub kürte zum 37. Mal die besten neuen Autos des Jahres.

Im 37. Jahr seines Bestehens musste der Große Österreichische Automobil-Preis des ARBÖ erstmals ohne feierlichen Galaabend auskommen. Die Coronapandemie machte eine Durchführung der Feierlichkeit unmöglich, weshalb die Preisverleihung heuer erstmals unter freiem Himmel, mit ausreichend Sicherheitsabstand und ohne Gäste stattfinden musste. Die Freude der Gewinner war dennoch groß, nicht zuletzt auch deshalb, weil die Volkswagengruppe in allen Kategorien die Siegerfahrzeuge und einen zweiten Platz stellte.

32 Fahrzeuge aus drei Kategorien

Bei der traditionsreichen und laut dem Automobilclub auch der beliebtesten heimischen Autowahl standen in diesem Jahr jene 32 Fahrzeuge zur Wahl, die zwischen 1. November 2019 und 31. Oktober 2020 auf den Markt gebracht wurden. Die Siegerfahrzeuge in den drei Kategorien Start (Fahrzeuge bis 20.000 Euro Einstiegspreis), Medium (20.001 bis 50.000 Euro) und Premium (ab 50.001 Euro) waren bis zuletzt nicht bekannt. Die 100-köpfige Jury, bestehend aus Motorexperten, Prominenten und ARBÖ-Mitgliedern, sendete ihre Bewertungen an das Notariat Bernegger, wo auch die Auszählung vorgenommen wurde.

Kategorie Start

Für viele ist die Kategorie „Start“ immer besonders interessant, versammeln sich darin doch viele beliebte Klein- und Kompaktfahrzeuge. In der Kategorie „Start“ setzte sich heuer der Seat Leon gegen vier weitere Mitbewerber durch. Auf den Plätzen Zwei und Drei landeten der Renault Captur und der Toyota Yaris , die das Stockerl bei den Fahrzeugen bis 20.000 Euro komplettierten

Kategorie Medium

Die mittlere Kategorie ist die seit Jahren zahlenmäßig am stärksten besetzte Klasse. 20 zur Wahl stehende Modelle zeigten auch heuer wieder die Modellvielfalt, die den Kunden derzeit geboten wird. Vom Elektroauto über Limousinen bis hin zu SUVs ist im mittleren Preissegment wohl für jeden Geschmack etwas dabei, was die Arbeit der Jury nicht leichter machte. Daher war auch der Sieg in dieser Kategorie hart umkämpft, den sich letztlich der Škoda Octavia sicherte. Knapp dahinter landete der Audi A3 , Platz 3 ging an das BMW 2er Gran Coupé .

Kategorie Premium

Zum zweiten Mal in Folge (2019 gewann der Audi e-tron) sicherte sich mit dem Porsche Taycan ein Elektroauto die Kategorie Premium. Der Sportler ließ alle anderen prominenten Mitstreiter hinter sich, das Mercedes GLE Coupé und der BMW X6 landeten mit Punktgleichheit auf dem zweiten Platz.

