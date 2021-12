× Opel Mokka-e und Corsa-e kommen jetzt weiter

Dank einigen Optimierungen bieten die Stromer nun mehr Reichweite.

Diese Ankündigung war vorhersehbar. Kurz nachdem DS die Reichweite des DS 3 Crossback E-Tense erhöht hat , zieht nun Opel mit dem Corsa-e (Bild oben) und dem Mokka-e nach. Die zu Stellantis gehörenden Marken des ehemaligen PSA-Konzerns nutzen ja alle denselben elektrischen Antriebsstrang. Deshalb profitieren nun auch die deutschen Ableger von den Optimierungen. In Kürze dürften dann auch noch Peugeot und Citroen mitteilen, dass ihre technischen Zwillingsbrüder e-208 und e-2008 sowie e-C4 ebenfalls weiter kommen.

© Opel / Stellantis ×

Optimierungen

Der Mokka-e schafft nun bis zu 338 Kilometer (WLTP)

Doch zurück zum Mokka-e und Corsa-e. An der Leistung des 100 kW (136 PS) starken Elektromotors und an der Batterie-Kapazität von 50 kWh ändert sich auch bei ihnen nichts. Das überschaubare Reichweitenplus fußt auf Optimierungen anderer Komponenten. So soll die serienmäßige Wärmepumpe nun effizienter arbeiten. Darüber hinaus sollen ein neues Reduktionsgetriebe sowie beim Corsa-e 16 Zoll und beim Mokka-e 17 Zoll große Reifen der Effizienzkategorie „A+“ dafür sorgen, dass die beiden Stromer etwas weiter kommen.

Reichweite und Preise

Laut Opel kommt der Corsa-e mit einer Vollladung nun bis zu 359 Kilometer, der Mokka-e soll dank der Optimierungen bis zu 338 Kilometer ohne zusätzlichen Ladestopp schaffen. Bei beiden Angaben handelt es sich um offizielle WLTP-Werte. An den Preisen ändert sich nichts. Der batterieelektrische Corsa ist ab 28.599 Euro zu haben, den Elektro-Mokka gibt es ab 33.269 Euro. Beide Einstiegspreise beinhalten den E-Mobilitäts Bonus-Anteil von Opel Österreich. Die offiziellen Listenpreise belaufen sich auf mindestens 30.999 Euro (Corsa-e) bzw. 35.669 Euro (Mokka-e).