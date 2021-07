Deutscher Autobauer bekommt Sonderrolle im Stellantis-Konzern und bringt auch den Manta zurück.

Die Transformation hin zur Elektomobilität in der Autobranche schreitet scheinbar unaufhörlich voran. Audi will 2026 seine letztes neues Modell mit Verbrennungsmotor vorstellen. VW (ab 2035) und Ford (ab 2030) wollen in Europa nur noch Elektroautos verkaufen und Jaguar (ab 2025) sowie Volvo (ab 2030) wollen überhaupt reine Elektroautomarken werden. In diese Kerbe schlägt jetzt auch Opel und sortiert sich zeitlich zwischen den beiden Letztgenannten ein.

Opel ab 2028 reine E-Marke

Der deutsche Autobauer will bis zum Jahr 2028 in Europa vollständig elektrisch sein. Das Enddatum für Verbrennermotoren kündigte Opel-Chef Michael Lohscheller jetzt auf einer Präsentation des Mutterkonzerns Stellantis (Allianz aus FCA und PSA) an. Zudem werde Opel als reine Elektro-Marke auf dem chinesischen Markt eingeführt, sagte Lohscheller. Derzeit hat Opel mit dem Mokka-e und dem Corsa-e zwei reine Stromer im Angebot. Der neue Astra wird in der kommenden Woche vorgestellt und wird neben mit Benzin- und Dieselmotoren auch in zwei Plug-in-Hybridvarianten zu haben sein.

Manta Comeback

Darüber hinaus trägt auch die extrem positive Resonanz auf den Manta GSE ElektroMod Früchte. Das auf Elektroantrieb umgebaute Kultmobil kam bei den Fans so gut an, dass der Manta tatsächlich ein Comeback feiern wird. Dann aber nicht auf Basis des Modells der 1970er sondern auf einer aktuellen Stellantis-Plattform. Für die Mitte dieses Jahrzehntes sei eine Neuauflage des Manta als Elektroauto geplant, so der Opel-Chef. Das Comeback des Kultmodells könnte also bereits 2025 über die Bühne gehen.

Noch mehr Infos über Opel finden Sie in unserem Marken-Channel .