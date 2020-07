Fiat Chrysler und PSA haben einen weiteren Schritt hin zu ihrer Megafusion gemacht. Gleichzeitig wurde der Name des neuen Autogiganten verraten - der Gesamtkonzern soll "" heißen. "Die lateinischen Ursprünge des Namens sind eine Hommage an die reiche Geschichte der Gründungsunternehmen", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung. "Stella" ist das lateinische Wort für Stern.