Motorenangebot der Facelift-Version wird weiter ausgebaut.

Porsche weitet das Angebot beim überarbeiteten Panamera und Panamera Sports Turismo (ST) aus. Dabei knackt das Oberklassemodell erstmals die 700-PS-Schallmauer. Insgesamt wird die facegeliftete Modellreihe mit drei neuen Antrieben vervollständigt. Die Newcomer profitieren ebenfalls von allen Optimierungen der jüngsten Modellpflege hinsichtlich Fahrwerk, Design, Ausstattung und Infotainment.

Hybrid-Trio

Zusammen mit dem bei der Weltpremiere vorgestellten „neuen“ Panamera 4S E-Hybrid mit 412 kW (560 PS) Systemleistung bietet Porsche für die Baureihe nun erstmals drei Plug-in-Hybrid-Modelle an – jeweils in den drei verfügbaren Karosserie-Varianten Limousine, Executive (Langversion) und Kombi (ST). Allen gemein ist die elektrische Maschine, die in das Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe PDK integriert ist und über eine Leistung von 100 kW (136 PS) und ein Drehmoment von 400 Nm verfügt. Zusammen mit dem jeweiligen Verbrennungsmotor sind ziemlich beeindruckende Fahrleistungen möglich. In Kombination mit dem serienmäßigen Sport Chrono-Paket gelingt dem neuen Top-Modell, dem Panamera Turbo S E-Hybrid, mit einer Systemleistung von glatten 700 PS, dessen Vierliter-V8-Biturbo statt wie bisher 550 PS nun 571 PS leistet, der Sprint von null auf 100 km/h in 3,2 Sekunden – 0,2 Sekunden schneller als beim Vorgänger (680 PS). Bei 315 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht, was einer Verbesserung um fünf km/h entspricht.

Der ebenfalls nun vorgestellte Panamera 4 E-Hybrid erreicht Tempo 100 aus dem Stand in 4,4 Sekunden (-0,2 s) und fährt bis zu 280 km/h schnell (+2 km/h). Hier kooperiert die E-Maschine wie bisher mit einem 330 PS starken 2,9-Liter-V6-Biturbo, was zu einer Systemleistung von 340 kW (462 PS) führt. Die Bruttokapazität der Hochvolt-Batterie wurde von 14,1 auf 17,9 kWh erhöht. Somit verfügt der Panamera Turbo S E-Hybrid über eine rein elektrische Reichweite nach WLTP-Stadtmodus von bis zu 50 km (NEFZ: bis zu 59 km), der Panamera 4 E-Hybrid kann bis zu 56 km lokal emissionsfrei fahren (NEFZ: bis zu 64 km). Je nach Modell ist serienmäßig eine Ladeleistung von bis zu 7,2 kW möglich.

Reiner Benziner mit Allrad

Abgerundet wird das Produktportfolio beim Panamera durch den 4S. Dieses Allradmodell wird unverändert von einem 2,9-Liter-V6-Biturbo mit 440 PS angetrieben und schafft den Standardsprint mit Sport Chrono-Paket in 4,1 Sekunden (-0,1 s). Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 295 km/h erreicht (+6 km/h).

Allgemeine Neuerungen

Die schwächeren der nun vorgestellten Varianten erhalten ab Werk die bis dato optionale Sport Design-Front mit neuen Lufteinlassgittern und größeren seitlichen Kühlluftöffnungen sowie einzeiliger Bugleuchte. Beim neu gezeichneten Bugteil des Panamera Turbo S E-Hybrid kommen die doppelten Turbo-Bugleuchten in C-Form sowie noch größere seitliche Lufteinlässe hinzu. Das überarbeitete Leuchtenband mit angepasster Konturführung verläuft jetzt bei allen Modellen nahtlos über die Gepäckraumklappe. Optional sind abgedunkelte Heckleuchten, drei neue 20 und 21 Zoll große Räder sowie zwei neue Außenfarben (Cherrymetallic und Trüffelbraunmetallic) im Angebot. Das serienmäßige Porsche Communication Management (PCM), dessen Touchscreen und Kombiinstrumenten-Displays nun eine bessere Auflösung bieten, umfasst zusätzliche digitale Funktionen und Services wie verbesserte Online-Sprachbedienung, „Risk Radar“ für Verkehrszeichen- und Gefahreninformationen, drahtloses Apple CarPlay und weitere Connect-Dienste wie Fernzugriff via Smartphone.

Preise

Die zusätzlichen Panamera-Faceliftmodelle sind ab sofort bestellbar und kommen Anfang Dezember zu den Händlern. In Österreich beginnen die Preise für den Panamera 4 E-Hybrid bei 115.572 Euro. Den Panamera 4S gibt es zu Preisen ab 144.366 Euro und den Panamera Turbo S E-Hybrid ab 193.391 Euro.

