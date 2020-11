Ab sofort bieten alle E-Hybrid-Modelle eine erhöhte Batteriekapazität.

Porsche erhöht bei allen Plug-in-Hybrid-Modellen des Cayenne (inklusive Coupé) die elektrische Reichweite. Die Bruttokapazität der Batterie wächst mittels verbesserter Zellen von 14,1 kWh auf 17,9 kWh, wodurch sich laut dem deutschen Autobauer eine um rund 30 Prozent gesteigerte Reichweite ergibt. Der Cayenne E-Hybrid kann somit nach WLTP bis zu 48 Kilometer weit lokal emissionsfrei fahren (NEFZ: bis zu 55 km), beim Turbo S E-Hybrid sind es nach WLTP bis zu 42 Kilometer (NEFZ: bis zu 52 km).

Zwei Leistungsvarianten

Beim Antrieb selbst ändert sich nichts. Den rein elektrischen Vortrieb übernimmt bei allen Plug-in-Hybrid-Modellen des Cayenne (Coupé) weiterhin der ins Achtgang-Automatikgetriebe (Tiptronic S) integrierte Elektromotor. Mit dessen 100 kW (136 PS) und 400 Nm ist eine rein elektrische Maximalgeschwindigkeit von 135 km/h möglich. Bei erhöhtem Leistungsbedarf oder einem Wechsel in die Fahrmodi Sport beziehungsweise Sport Plus schaltet sich der jeweilige Verbrennungsmotor zu. Beim Cayenne E-Hybrid ist es ein Dreiliter-V6-Turbo mit 340 PS. Als Systemleistung ergeben sich 340 kW (462 PS). Bei den Cayenne Turbo S E-Hybrid-Modellen kommt ein Vierliter-V8-Biturbomotor mit 550 PS zum Einsatz, der dem Hybridsystem zu 500 kW (680 PS) Leistung verhilft. Beim überarbeiteten Panamera bringt es die Top-Version mittlerweile auf 700 PS.

Überarbeitete Fahrmodi

An der Software hat Porsche hingegen sehr wohl Hand angelegt. So wurden die Fahrmodi des serienmäßigen Sport Chrono-Pakets optimiert. Der E-Charge-Modus, in dem der Akku während der Fahrt durch den Verbrennungsmotor geladen wird, folgt nun einer angepassten Ladestrategie: Der Zielladestand der Batterie wurde von bisher 100 auf 80 Prozent reduziert. Hintergrund ist, dass die Batterie – ähnlich wie der Akku eines Smartphones – ab einem Ladezustand von rund 80 Prozent deutlich langsamer und somit ineffizienter lädt. Außerdem werde so sichergestellt, dass jederzeit die volle Rekuperationsleistung zur Verfügung stehe, so Porsche. Damit sei der E-Charge-Modus nun effizienter als bisher. In den performance-orientierten Modi Sport und Sport Plus wird die Batterie nun stets auf ein Mindestniveau geladen, um ausreichende Boost-Möglichkeiten für eine sportliche Fahrweise bieten zu können. Dies geschieht nun effektiver mit einer höheren Ladeleistung – zum Beispiel beim Cayenne Turbo S E-Hybrid in Sport Plus mit durchschnittlich 12 kW.

Verfügbarkeit und Preise

Die Cayenne E-Hybrid-Modelle des neuen Modelljahres sind bereits bestellbar. In Österreich beginnen die Preise für den Cayenne E-Hybrid bei 95.543 Euro und für die Coupé-Version mit besserer Serienausstattung bei 100.401 Euro. Den Cayenne Turbo S E-Hybrid gibt es zu Preisen ab 177.826 Euro, das Coupé startet bei 182.120 Euro.

