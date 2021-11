Die Sonderserie geht bei uns als Limousine oder Sport Turismo an den Start.

Porsche bringt ein Sondermodell des Panamera in den Handel. Die neue „Platinum Edition“ soll Eleganz und Sportlichkeit unter einen Hut bringen. Die Spezialausgabe ist als Limousine und Sport Turismo (Kombi bzw. Shooting Brake) erhältlich. Beim Antrieb können die Kunden ebenfalls aus zwei unterschiedlichen Varianten wählen. Seine Weltpremiere feiert der Panamera Platinum Edition im Rahmen der Los Angeles Auto Show 2021 (Pressetag am 17. November).

© Porsche AG ×

Design und Innenraum

Zu den äußeren Erkennungsmerkmalen der Platinum Edition zählen diverse Karosserieteile, die im Farbton Platinum lackiert sind. Dazu zählen Luftauslassblenden hinter den Vorderrädern, Porsche-Schriftzug und Modellbezeichnung am Heck sowie bei den Hybrid-Modellen der seitliche „e-hybrid“-Schriftzug. Darüber hinaus sind die 21-Zoll Räder in der Sonderfarbe lackiert. Im Interieur finden sich ebenfalls einige Hinweise auf das Sondermodell: Die Türeinstiegsblenden bestehen aus gebürstetem Aluminium in Schwarz und tragen vorne den Schriftzug „Platinum Edition“. Darüber hinaus sind alle Modelle des Sondermodells serienmäßig mit einer Analoguhr in der Schalttafel ausgestattet.

© Porsche AG ×

Volle Hütte

Bei der Serienausstattung schöpft dieser Panamera aus dem Vollen. Zu den standardmäßig verbauten Highlights zählen u.a. die adaptive Luftfederung inklusive Porsche Active Suspension Management (PASM), die LED-Matrix-Hauptscheinwerfer inklusive Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus), das Panoramadach, der Park-Assistent mit Rückfahrkamera, die schwarzen Sportendrohre, Privacy-Verglasung, die Exclusive Design-Heckleuchten und bei den Hybrid-Modellen der On-Board-Lader mit 7,2 kW Ladeleistung. Innen dürfen sich Käufer der Platinum Edition u.a. über das GT-Sportlenkrad, Soft-Close-Türen mit Komfortzugang, 14-Wege-Komfortsitze vorn mit Memory-Paket, Sitzheizung hinten, das Bose Surround Sound-System, das Interieur-Paket Aluminium (gebürstet in Schwarz) sowie Porsche-Wappen auf den Kopfstützen freuen. Der Spurwechselassistent und die Servolenkung Plus runden die umfangreiche Serienmitgift ab.

© Porsche AG ×

Verfügbarkeit und Preis

Die Platinum Edition ist in Europa für die Allradmodelle Panamera 4 (330 PS) und Panamera 4 E-Hybrid (560 PS Systemleistung) erhältlich. In Österreich ist der neue Panamera 4 E-Hybrid Platinum Edition ab sofort zum Preis ab 127.946 Euro bestellbar. Die Auslieferungen beginnen laut Porsche Ende Jänner 2022.

