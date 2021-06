Renault schickt Prototypen seines neuen Kompakt-Stromers los.

Im Oktober 2020 präsentierte Renault erstmals die 4,20 Meter lange Studie Mégane eVision als Ausblick auf den neuen Mégane E-TECH Electric. Vom Serienmodell wurden Mitte Mai erstmals Teaser-Fotos (außen und innen) veröffentlicht . Nun rollen die ersten Vorserienfahrzeuge auf die Straße. Laut den Franzosen ist der Elektro-Mégane im C-Segment angesiedelt. Dort trifft er auf Konkurrenten wie VW ID.3 , Mercedes EQA , Hyundai Kona electric , Citroen e-C4 oder Kia e-Niro.

Leistung und Reichweite

Allzu viele Informationen über die Serienversion wollen die Franzosen noch nicht verraten. Einige Details gibt es aber schon. Der neue Mégane E-TECH Electric – auch MéganE genannt – basiert auf der CMF-EV-Plattform der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi, die u.a. auch der neue Nissan Ariya nutzt. Laut Renault wird der MéganE über einen 160 kW (217 PS) starken E-Motor und ein 60 kWh-Batteriepaket verfügen. Die WLTP-Reichweite soll bei bis zu 450 km liegen.

Testphase gestartet

Nun beginnt der wichtigste Entwicklungsschritt hin zum Serienmodell: 30 Vorserienfahrzeuge sind in diesem Sommer zu Erprobungsfahrten auf öffentlichen Straßen unterwegs. Die im französischen Renault Werk Douai gefertigten Prototypen sind mit einem Muster getarnt, das aus einem Spiel von Linien und Mustern in Anlehnung an das neue Renault Logo besteht.

Design

Trotz Tarnung ist bereits erkennbar, dass sich die Serienversion stark an der Studie Mégane eVision orientieren wird. Dank der neuen Plattform inklusive kompaktem Elektroantrieb fallen die Überhänge sehr kurz aus. In Kombination mit dem langen Radstand dürfen sich die Passagiere wohl auf ein großzügiges Platzangebot freuen. Auffällige Merkmale sind die markante Schulterpartie, die eingezogenen Flanken und das hinten bogenförmig geneigte Dach. Die sehr flachen Rückleuchten werden von einer Chromleiste verbunden. Vom herkömmlichen Mégane unterscheidet sich die Elektroversion jedenfalls sehr deutlich.

Starttermin

Bis der neue Stromer in den Handel kommt und somit das aktuelle Elektro-Portfolio von Renault ergänzt, dauert es noch etwas. Der Mégane E-TECH Electric bzw. MéganE kommt 2022 in den Handel.

