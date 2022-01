× Renault Twingo startet als Urban Night

Das neue Sondermodell des City-Flitzers trumpft mit Designdetails und Vollausstattung auf.

Renault bringt ein neues Sondermodell des Twingo an den Start. Dieses hört auf den Namen Urban Night, basiert auf der Ausstattung Intens und ist nur mit dem reinen Elektroantrieb zu haben. Neben einer speziellen Optik dürfen sich die Kunden über eine umfangreiche Ausstattung freuen.

© Renault ×

Design

Auffälligstes Merkmal des Twingo E-Tech Electric Urban Night sind die asymmetrisch verzierten Fahrzeugflanken, die Renault in zwei Versionen anbietet: Im serienmäßigen „Light Urban Night“ Paket findet sich das „Urban Night“-Emblem auf der Beifahrerseite an der C-Säule. Optional ist das „Full Urban Night“ Paket verfügbar, bei dem sich das Emblem großflächig über das Dach und über die hintere Tür der Fahrerseite erstreckt. Bei beiden Versionen können die Kunden zwischen weißer oder schwarzer Ausführung wählen. Abgerundet wird der Look des Sondermodells durch Details wie schwarze, glanzgedrehte 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, getönte Scheiben hinten, weiße Elemente am Kühlergrill sowie „Urban Night X“-Schriftzüge auf den Außenspiegeln. Als Lackierung stehen die Farben Kristall-Weiß, Quarz-Weiß, Cosmic-Grau und Black-Pearl zur Verfügung.

© Renault ×

Ausstattung

Der Twingo Urban Night verfügt über eine umfangreiche Serienausstattung. Ab Werk sind neben den Exterieur-Details u.a. eine Klimaautomatik und das Online-Multimediasystem Easy Link mit 7-Zoll-Touchscreen, Navigation und Smartphone-Integration mit an Bord. Praktisch: Das Aufspielen von Navi- und Software-Updates erfolgt ohne Werkstattbesuch „over the air“. Eine induktive Smartphoneladefläche, eine Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera sowie eine Sitzheizung für die Vordersitze runden die Serienmitgift ab.

© Renault ×

Verfügbarkeit und Preis

In Österreich kann der Twingo Urban Night E-Tech Electric zum Preis von 26.300 Euro ab sofort bestellt werden. Wer die Vorgaben erfüllt, kann vom Listenpreis noch die Elektroauto-Kaufprämie abziehen.

