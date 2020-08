Aston Martin setzt große Hoffnungen in sein erstes SUV, genannt DBX . Der 550 PS starke und 247.868 Euro (ohne Extras) teure Crossover soll die Wende bringen, im Juli wurden die ersten Exemplare ausgeliefert (Bild oben). Mit ihm wollte das Unternehmen die Gesamtproduktion bis 2023 mehr als verdoppeln. Er könnte also noch gerade reichtzeitig in den Handel gekommen sein. Sollt der DBX nicht den gewünschten Erfolg bringen, wird die Luft für Aston Martin ziemlich dünn. Eines der Vorbilder ist das erfolgreiche SUV Urus vom Nobel-Konkurrenten Lamborghini aus dem Volkswagen-Konzern.