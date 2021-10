× Seat Leon ist jetzt ganz offiziell ein Kauf-Tipp

Spanischer Golf-Bruder darf sich über eine begehrte Auszeichnung freuen.

Erfreuliche Nachricht für Seat : Die spanische VW-Tochter wurde mit der begehrten Automobil-Auszeichnung „Best Buy Car of Europe 2021“ ausgezeichnet. Konkret heimste Seat die Trophäe für den aktuellen Leon ein. Wer sich das Auto zulegt, macht demnach also einen guten Kauf.

Zweites Modell nach dem Ateca

Die „Autobest“-Auszeichnungen sind u.a. deshalb so begehrt, da sich die 32-köpfige Jury aus Automobiljournalisten aus ganz Europa zusammensetzt. Die Trophäe honoriert insbesondere Bestrebungen, Fahrzeuge zu entwickeln, die auf dem Markt aus der Masse hervorstechen. Für Seat ist es das zweite Mal, dass das Unternehmen diese Auszeichnung erhält. Im Jahr 2017 wurde der Ateca in derselben Kategorie gekürt.

Seat-Chef ist hoch erfreut

Seat-Chef Wayne Griffiths mit der Trophäe "Best Buy Car of Europe 2021".

„Der Gewinn des Autobest-Awards für das ,Best Buy Car of Europe 2021‘ ist die größtmögliche Anerkennung für das Team, das an der Einführung des neuen Seat Leon beteiligt war. Es ist ein Erfolg, der auf einer Investition von 1,1 Milliarden Euro beruht, um das in Barcelona entworfene, entwickelte und produzierte Auto auf ein neues Level zu heben“, sagte Wayne Griffiths, Vorstandsvorsitzender von Seat und CEO von CUPRA.

Bestseller

Eigentlich hätte der Leon die Auszeichnung als „Kauf-Tipp“ gar nicht gebraucht. Denn das Modell ist seit seinem Marktstart ein Bestseller. Von der Baureihe hat der spanische Fahrzeughersteller über alle Generationen bislang mehr als 2,4 Millionen Exemplare verkauft. Seit 2014 ist der Leon auf seinem Heimatmarkt das meistverkaufte Modell überhaupt. In Österreich, wo Seat traditionell einen sehr hohen Marktanteil hat, ist der Golf-Bruder ebenfalls äußerst beliebt.

