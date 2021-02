Kurz vor der Weltpremiere wurden Abmessungen, Motoren & Co verraten.

Unlängst hat Skoda ein erstes Teaser-Bild vom völlig neuen Fabia veröffentlicht. Nun gibt die tschechische VW-Tochter weitere Informationen über die neue Generation ihres erfolgreichen Kleinwagens preis. Konkret wurden Fotos von noch stark getarnten Prototypen (Erlkönig) sowie diverse technische Daten verraten.

© Skoda

Neue Plattform

Während der aktuelle Fabia auf einer bereits ziemlich angestaubten Plattform basiert, nutzt der neue Fabia die aktuellste Kleinwagenplattform des VW-Konzern (MQB-A0). Diese kommt bei den Schwestermodellen Audi A1, VW Polo und Seat Ibiza bereits zum Einsatz. Und auch bei Skoda ist die Plattform bereits im Modellprogramm angekommen – beim Scala und beim Kamiq.

© Skoda

Design und Abmessungen

Obwohl die Erlkönige noch mit Tarnfolie beklebt sind, lassen sich einige Rückschlüsse auf das Design ziehen. Vorne bekommt der Fabia den größeren Grill, den wir bereits von Octavia und Kamiq kennen. Die flacher gezeichneten Scheinwerfer, die serienmäßig über LED-Technologie verfügen, reichen jetzt bis an den Kühlergrill heran. Auf Wunsch bietet Skoda auch Voll-LED-Scheinwerfer mit weiteren Funktionen an. In der Seitenansicht gibt es keine Überraschungen. Während die Dachlinie nach hinten etwas abfällt, steigt die Fensterlinie dezent an: In Kombination mit der etwas schräger stehenden Heckscheibe kommt der neue Fabia etwas dynamischer daher als das aktuelle Modell. Hinten gibt es künftig zweigeteilte LED-Rückleuchten, die in den Kofferraumdeckel hineinreichen. Beim aktuellen Fabia sind sie einteilig. Bei den Abmessungen legt der neue, nun 4,10 Meter lange Fabia ordentlich zu und auch das Gepäckraumvolumen wächst auf 380 Liter (+50 Liter):

Abmessungen Neuer Skoda Fabia Länge [mm] 4.107 Breite [mm] 1.780 Höhe [mm] 1.460 Radstand [mm] 2.564 Spurweite vorn [mm] 1.525 Spurweite hinten [mm] 1.509 Gepäckraumvolumen [l] 380 Gepäckraumvolumen bei umgeklappter Rücksitzlehne [l] 1.190

Nur noch Benziner

Dass der neue Fabia nur noch mit Benzinmotoren angeboten wird, hat Skoda bereits vor einiger Zeit angekündigt. Konkret geht die neue Generation mit fünf Ottomotoren an den Start. Alle fünf Antriebe gehören zu einer neuen EVO-Motorengeneration des VW-Konzerns und bieten laut Hersteller größtenteils einen kombinierten Verbrauch von rund fünf Litern pro 100 Kilometer im WLTP‑Zyklus. Mit dem Generationswechsel erhält der Fabia eine neue Top-Motorisierung. Der 1,5 TSI entwickelt aus vier Zylindern eine Leistung von 150 PS und ist serienmäßig mit einem 7-Gang-DSG ausgerüstet. Ansonsten kommen durchwegs 1,0-Liter Dreizylinder-Motoren zum Einsatz, die ein Leitungsspektrum von 65 bis 110 PS abdecken.

© Skoda

Innenraum und Ausstattungslinien

Vom Cockpit gibt es noch keine Fotos. Hier wird sich der neue Fabia am Scala (Foto unten) orientieren. Die symmetrisch aufgebaute Instrumententafel mit einem zentralen, freistehenden Display und die je nach Ausstattungslinie in verschiedenen Farben gehaltenen horizontalen Dekorleisten, wurden bereits offiziell bestätigt. Darüber hinaus ist erstmals ein digitales Kombiinstrument (Virtual Cockpit) für den Fabia verfügbar. Natürlich ist der Kleinwagen auch in Sachen Vernetzung voll auf Höhe der Zeit. Neben Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto wird es optional auch ein fix verbautes Navigationssystem mit Echtzeitdaten geben. Zum Marktstart werden die drei bereits bekannten Ausstattungslinien Active, Ambition und Style zur Verfügung stehen, die allerdings neue Farben und Materialien bieten. Bereits im Basismodell werden wohl jene aktiven Assistenzsysteme (automatischer Notbremsassistent, etc.), die für eine 5-Sterne-Bewertung im EuroNCAP-Crashtest notwendig sind, verbaut sein. Weiters dürfen sich die Kunden auf nicht weniger als 43 „Simply Clever“-Features freuen – 13 davon sind laut Skoda im Fabia völlig neu.

© Skoda

Verfügbarkeit

Hier ist das Cockpit des Scala zu sehen. Ähnlich wird es auch im neuen Fabia aussehen.

Die Weltpremiere des neuen Fabia erfolgt laut Skoda im Frühjahr 2021. Mit der Markteinführung ist wohl im Spätsommer zu rechnen. Die Preise könnten aufgrund der besseren Technik etwas steigen. Dennoch wird auch der neue Fabia wieder ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis bieten. Ab dem Jahr 2023 soll es den Fabia übrigens auch wieder als praktische Kombiversion ("Combi") geben.

