Der Hothatch überlebt die angekündigte E-Strategie des japanischen Herstellers.

Honda hat vor einiger Zeit angekündigt, dass in Europa ab 2022 nur noch Fahrzeuge mit der sogenannten e:HEV-Technologie verkauft werden sollen. Neben dem neuen HR-V setzen auch der CR-V und der Jazz bereits auf diesen ausgeklügelten Hybridantriebsstrang. Und auch der völlig neue Civic , der bei uns ab Herbst 2022 in den Handel kommt, startet als e:HEV. Dennoch gibt es bei dem Kompakten eine Ausnahme.

Neuer Type R mit Verbrenner und Handschaltung

Honda hat nun nämlich die ersten Erlkönig-Fotos und (spärlichen) Infos zum neuen Civic Type R veröffentlicht. Und dieser kommt wieder als reiner Verbrenner in den Handel. Um welchen Antrieb es sich dabei handeln wird, haben die Japaner noch nicht verraten. Unter der Haube könnte aber wieder der 2,0-Liter VTEC-Motor aus dem aktuellen Civic Type R schlummern. Derzeit bringt es der Turbo-Vierzylinder auf 320 PS und 400 Nm Drehmoment. Gut möglich, dass die neue Generation bei der Leistung noch einmal etwas zulegt. Fix ist jedenfalls, dass es wieder eine manuelle Schaltung geben wird.

Design

Obwohl die Fotos einen noch ziemlich stark getarnten Prototypen zeigen, sind einige zentrale Merkmale gut erkennbar. So dürfen Fans von großen Heckflügeln aufatmen. Denn auch der neue Civic Type R hat wieder eine ordentliche "Theke". Der Spoiler ist mit einer filigranen Aufhängung an der C-Säule montiert. Ein weiteres Charakteristikum der Baureihe ist die dreiflutige Abgasanlage. Hier gibt es jedoch eine Änderung. Während das mittige Endrohr bisher kleiner als die beiden Exemplare an den Seiten war, ist es künftig das größte. Seitlich fallen die schwarzen Felgen und die großen Brembo-Bremsen mit rot lackierten Sätteln ins Auge. An der Front setzt Honda auf schmale Scheinwerfer, einen großen mittigen Lufteinlass und einen Kühlergrill mit Wabengitter. Außerdem sieht es so aus, als würde es in der Frontschürze zwei weitere seitliche Lufteinlässe geben. Diese sind derzeit aber noch von der Tarnfolie verdeckt.

Verfügbarkeit

Da die neue Civic-Generation in Europa erst ab Herbst 2022 verkauft wird, dürfte die Markteinführung des neuen Type R wohl bis zum Jahr 2023 auf sich warten lassen. Spätestens dann werden die Karten im kleinen aber feinen Segment der Hothatches wieder neu gemischt.

