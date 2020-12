Toyotas Parade-Hybrid nutzt nun auch die Energie der Sonne.

Toyota bietet den Prius Plug-in Hybrid (PHEV) mit einem großflächigen Solardach an. Es besitzt eine Nennleistung von rund 180 Watt und könne die elektrische Reichweite des Fahrzeugs pro Tag um bis zu fünf Kilometer erhöhen, so der Hersteller. In acht Tagen lasse sich dadurch die Hochvolt-Batterie auf maximal 80 Prozent des Ladevolumens laden - das entspricht etwa 40 Kilometern Reichweite. Toyota rechnet vor, dass sich bei 200 Sonnentagen pro Jahr diese Zahl auf rund 1.000 Zusatzkilometer summiere, die CO2- und kostenfrei zurückgelegt werden könnten.

© Toyota

So funktioniert´s

Parkt der Prius Plug-in Hybrid in der Sonne, wird die gewonnene Energie dabei zunächst in einem separaten Akku gespeichert und anschließend über eine sogenannte Pumpspannung gebündelt in die Antriebsbatterie eingespeist. Darüber hinaus lädt das Solarsystem während der Fahrt die 12-Volt-Batterie des Fahrzeuges, um das Bordnetz zu entlasten und beispielsweise die Beleuchtung, Klimaanlage und andere elektrische Verbraucher zu versorgen. Dies soll den Treibstoffverbrauch zusätzlich senken und den Wirkungsgrad des Hybridsystems um bis zu drei Prozent steigern.

© Toyota

Preis

Das Solardach hat beim Prius PHEV Tradition, denn diese Technologie war bereits bei der vorherigen Generation erhältlich. Dort erzeugten die Solarzellen aber nur Energie für die Klimaanlage. Die Antriebsbatterie wurde nicht aufgeladen. Das neue Solardach ist in der Ausstattungsvariante „Solar‘‘ serienmäßig. Der Prius Plug-In Hybrid „Solar‘‘ kostet in Österreich 41.890 Euro.

Nächster Schritt

Künftig soll aber noch mehr gehen. In Japan testet Toyota bereits den Einsatz von Solarzellen auf weiteren Teilen der Karosserie, wie etwa der Motorhaube oder der Heckklappe ( wir berichteten ). So ließe sich die Kraft der Sonne in Zukunft noch umfangreicher nutzen.

