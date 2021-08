Hybrid-Kombi startet als Hollywood-Edition und beim Plug-in-SUV gibt es einen Bonus.

Suzuki will die Verkaufszahlen seiner beiden Toyota -Klone pushen. Deshalb geht der Swace , bei dem es sich um einen umgelabelten Corolla ST handelt, nun als Sondermodell an den Start. Beim Across (baugleich mit dem RAV4 Plug-in-Hybrid) gibt es wiederum einen Hybrid-Bonus.

Swace

© Suzuki ×

Bei der ab sofort bis 30. September 2021 verfügbaren Swace Holiday Edition ist der Name Programm. Beim Sondermodell des Kombis mit Vollhybridantrieb (Frontantrieb, 122 PS, 4,5l/100km) bekommen die Kunden neben einem schwarz folierten Dach auch eine Badetasche und zwei Suzuki-Badetücher. Kaufentscheidender dürfte jedoch der sogenannte Holiday Bonus in Höhe von 3.000 Euro sein. Somit ist der Swace im Aktionszeitraum ab 26.690 Euro zu haben.

Across

© Suzuki ×

Beim Across können die Kunden laut dem japanischen Hersteller noch mehr sparen. Für das Kompakt-SUV mit Plug-in-Hybridantrieb (306 PS, Allrad, bis zu 75 km E-Reichweite) gibt es – ebenfalls bis zum 30. September 2021 – einen Hybrid-Bonus in Höhe von bis zu 4.500 Euro. Ohne Bonus liegt der Listenpreis mit Vollausstattung bei 57.990 Euro.

Mehr Infos über Suzuki finden Sie in unserem Marken-Channel