VW ist mit dem Start des ID.3 zufrieden

Nach verzögertem Start des ersten als reines Elektroauto ausgelegten Volkswagens ID.3 fällt eine Bilanz des Autobauers rund sieben Wochen nach Auslieferungsbeginn positiv aus. "Es liegen bisher rund 38.000 Bestellungen vor, mehr als 14.000 Fahrzeuge wurden bereits ausgeliefert", sagte ein Konzernsprecher der Nachrichtenagentur dpa. Mitte September war das erste Exemplar in Dresden an einen Kunden übergeben worden. In Österreich erfolgte die Markteinführung im Oktober.