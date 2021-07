Nun stehen die Preise des Facelifts der Langversion des beliebten Kompakt-SUVs fest.

Mitte Mai hat VW die Facelift-Version des Tiguan Allspace vorgestellt. Ab sofort ist das bis zu siebensitzige Kompakt-SUV in Österreich bestellbar. Der Einstiegspreis für das Modell mit dem 1,5-Liter-TSI mit 150 PS, Frontantrieb und 6-Gang-Schaltgetriebe in der Ausstattungslinie Life liegt bei 34.590 Euro. Daneben sind beim Bestellstart noch zwei R-Line Varianten mit Allradantrieb (4Motion) und 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG) verfügbar. Hier werden für den 190 PS starken Benziner mindestens 45.970 Euro fällig, der 200 PS starke Diesel schlägt mit mindestens 52.500 Euro zu Buche. Etwas später können dann auch noch die weiteren Antriebsvarianten (siehe unten) bestellt werden. Im Vergleich zum normalen Tiguan müssen sich Allspace-Kunden beim Motorenangebot jedoch etwas einschränken. Denn den 320 PS starken Tiguan R und die 245 PS starke Plug-in-Hybridversion gibt es nur für das rund 20 Zentimeter kürzere Modell.

© Volkswagen ×

Design

Der 4,72 Meter lange Tiguan Allspace, der auch wieder mit sieben Sitzen erhältlich ist, ist der technische Zwillingsbruder von den ebenfalls rund 4,70 Meter langen Skoda Kodiaq und Seat Tarraco . Optisch ist das Update des Tiguan Allspace unter anderem an der neu gestalteten Frontpartie zu erkennen. Hier schlägt er mit dem neuen Kühlergrill eine Brücke zum größeren Touareg. Die Motorhaube baut höher, der neue Grill samt LED-Scheinwerfern breiter. Letztere ziehen sich mit ihren seitlichen Augenliedern nun – wie beim Golf 8 – weiter in die Kotflügel. Erstmals kann der Tiguan Allspace mit adaptiven LED-Matrix-Scheinwerfern (IQ.LIGHT) bestellt werden. Natürlich darf auch das neue VW-Emblem nicht fehlen. Die Schürzen wurden vorne wie hinten neu designt. Am Heck fallen die überarbeitetes Leuchtengrafik sowie der nun mittig unter dem Logo angeordnete Schriftzug „Tiguan“ auf. Dieses Stilelement kennen wir bereits vom Arteon - und Passat-Facelift sowie vom aktuellen Golf und überarbeitetem Polo . Ebenfalls neu gestaltet wurde der 4Motion-Schriftzug am Heck der Allradvarianten. Unverändert bleiben die Abmessungen, die großzügigen Platzverhältnisse und der urlaubstaugliche Gepäckraum: In fünfsitziger Konfiguration bietet er 760 bis 1.920 Liter, der Siebensitzer fasst sogar 700 bis 1.755 Liter.

© Volkswagen ×

Innenraum

Das Cockpit stammt eins zu eins aus dem normalen Tiguan. Wie beim 4,50 m langen Bruder gibt es nun auch im Allspace ein neues Touch-Modul für die serienmäßige 3-Zonen-Klimaautomatik. Neben Touch-Flächen kommen hier für die Gebläse- und Temperaturregelung beleuchtete Touch-Slider zum Einsatz. Über die Touch-Felder werden optional auch Funktionen wie die Sitz-, Heck- und Frontscheibenheizung bedient und das Klimamenü aufgerufen. Insgesamt lenkt das aber mehr ab als die bisherige Lösung mit Drehreglern. Positiv ist hingegen die Einführung des aktuellsten Infotainmentbaukastens (MIB 3). Zum erweiterten Funktionsspektrum des Systems gehören dank integrierter eSIM diverse Online-Dienste sowie Updates „over the air“. Je nach Ausstattung bieten die MIB3-Systeme zudem neue Features wie eine natürliche Sprachsteuerung, den Zugriff auf Streaming-Dienste sowie eine auch in der Cloud per „Volkswagen ID“ speicherbare und damit in anderen VW-Modellen abrufbare Personalisierung diverser Einstellungen (Klima, Radio, Sitze, etc.). Ebenfalls neu ist die nun kabellose Einbindung von Apple CarPlay und Android Auto. Im Basismodell gibt es analoge Instrumente, das virtuelle Kombiinstrument kostet extra. Der Touchscreen in der Mittelkonsole ist je nach Ausstattung bis zu 9,2 Zoll groß. In der Extraliste findet sich u.a. ein neues Soundsystem von Harman Kardon. Beim optionalen Head-up-Display hält VW an der Billiglösung mit ausfahrbarer Minischeibe fest.

© Volkswagen ×

Antriebe

Wie eingangs erwähnt, wird der aufgefrischte Tiguan Allspace nur mit konventionellen Triebwerken (Benziner und Diesel) angeboten. Das Leistungssprektrum der aufgeladenen Vierzylindermotoren reicht von 150 bis 245 PS. Ein manuelles Sechsganggetriebe gibt es nur für die beiden 150 PS starken Einstiegsmodelle. Ansonsten kommt stets das 7-Gang-Doppelkupplunkgsgetriebe (DSG) zum Einsatz. Einige Versionen sind auch mit dem Allradantrieb 4Motion zu haben.

Konkret ist der Tiguan Allspace zum Marktstart mit folgenden Antrieben bestellbar:

Benziner

1.5 TSI 150 PS 6-Gang manuell

1.5 TSI 150 PS 7-Gang DSG

2.0 TSI 190 PS 4Motion 7-Gang DSG

2.0 TSI 245 PS 4Motion 7-Gang DSG

Diesel

2.0 TDI 150 PS 6-Gang manuell

2.0 TDI 150 PS 7-Gang DSG

2.0 TDI 150 PS 4Motion 7-Gang DSG

2.0 TDI 200 PS 4Motion 7-Gang DSG





© Volkswagen ×

Assistenzsysteme

Bei den neuen Fahrassistenz- und Sicherheitssystemen hebt VW zwei Neuheiten besonders hervor. Zum einen das sogenannte IQ Light" Matrix-LED-Licht. Hier sollen 24 LED-Projektoren pro Scheinwerfer für eine intelligente Ausleuchtung der Straße und automatisches Ausblenden des Gegenverkehrs bei Fernlicht sorgen. Zum anderen den "Travel Assist". Dieser bündelt verschiedene Fahrerassistenten zu einem teilautonomen System. Je nach Getriebeart kann der Travel Assist im Geschwindigkeitsbereich von 0 km/h (mit DSG) respektive 30 km/h (manuelles Getriebe) bis zu maximal 210 km/h das Lenken, Bremsen und Beschleunigen übernehmen. Er greift dabei für die Längsführung auf die automatische Distanzkontrolle „ACC“ zu, die Querführung unterstützt der serienmäßige Spurhalteassistent „Lane Assist“. Der bereits vom Vorgänger bekannte und optionale Anhängerrangierassistent (Trailer Assist), der bei Rangiervorgängen mit einem Anhänger unterstützt, ist für Gespannfahrer fast ein Muss.

© Volkswagen ×

Verfügbarkeit

Der überarbeitete Tiguan Allspace kommt im Oktober 2021 in den Handel. Neu konzipiert wurde die Ausstattungsmatrix.In Österreich gibt es nur noch die Versionen „Life“ und „R-Line“.

Noch mehr Infos über VW finden Sie in unserem Marken-Channel .