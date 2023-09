Rüsselsheimer kann's auf leisen Sohlen

Opel Astra GSe: Sportliche Power aus einem Plug-In-Hybrid-Antrieb.

Nicht nur Materialien werden wiederverwertet, auch Modell-Bezeichnungen. Und so ist das für Opel typische Sportler-Kürzel GSE nunmehr das Markenzeichen für eine Neuinterpretation. Jetzt mit kleinem "e" geschrieben bedeutet es "Grand Sport electric" und markiert fürs erste sportlich interpretierte Kompakt-Modelle, darunter den Astra Hatchback (auch den Sports Tourer und den Grandland). Antriebsseitig steckt dahinter das Plug-In-Hybridsystem von Stellantis, die bereits aus einer Reihe von Konzern-Produkten bekannte Zusammenarbeit zwischen einem 1,6-Liter-Turbobenziner und einem Elektro-Aggregat (ein zweites und damit Allradantrieb gibt's für die Astras nicht). In den GSe-Kompakten kommt die 225-PS-Variante zum Einsatz. Garniert ist das mit Fahrwerks- und Lenkungsstraffungen sowie einer knackigere Konfiguration der Federungs-/Dämpfungsabstimmung. Das steht dem Fünftür-Astra gut zur Figur. Er leistet sich keine unkomfortable Kapriolen und trotz verschärfte Direktheit istd as Einlenkverhalten nicht allzu zackig.

© Hersteller ×

© Hersteller ×

Technische Daten:

Motoren: 1,6-l-Benz., E-Agg.

Leistung: 225 PS/360 Nm

Akku-Kapazität: 12,4 kWh

E-Reichweite: bis zu 64 km

Preis: ab 48.749 Euro