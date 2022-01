Tesla schafft erneut Auslieferungsrekord

Im Gesamtjahr kommt Tesla auf mehr als 936.000 Verkäufe, ein Plus von 87 Prozent im Vergleich zu 2020.

Der US-Elektroauto-Hersteller Tesla hat zum sechsten Mal in Folge einen Rekord bei Auslieferungen erzielt. Der US-Konzern gab am Sonntag für das vierte Quartal die Lieferung von 308.600 E-Autos an Kunden bekannt. Damit ließ der sechstwertvollste Konzern der Welt die Vorhersagen der Experten deutlich hinter sich. Analysten hatten nur mit 263.000 Fahrzeugen gerechnet. Im Gesamtjahr kommt Tesla damit auf mehr als 936.000 Verkäufe, ein Plus von 87 Prozent im Vergleich zu 2020.

Im Vergleich zum direkten Vorquartal stieg die Kennzahl um fast 30 Prozent. Das Unternehmen von Elon Musk verwies auf eine höhere Produktion in dem Werk in Shanghai. Die in China hergestellten Fahrzeuge werden gegenwärtig auch nach Europa und einige asiatische Staaten verschifft. "Großartige Arbeit des Tesla-Teams weltweit!", schrieb Konzernchef Elon Musk auf Twitter. Tesla trotzt damit weiter den Lieferkettenproblemen und dem weltweiten Chipmangel.

Tesla hat die chinesische Fabrik wegen der hohen Produktionskapazität zu seinem neuen Hauptexportzentrum gemacht. Schätzungen von Credit Suisse zufolge dürfte das Unternehmen in diesem Jahr die Zahl der Auslieferungen auf 1,3 Millionen steigern. Musk hatte im Oktober angekündigt, dass Tesla "eine ganze Weile" Wachstumsraten von mehr als 50 Prozent werde aufrechterhalten können. Unklar blieb, wie schnell die Fertigung in den neuen Fabriken in Texas und im deutschen Brandenburg hochgefahren werden kann. Zuletzt hatte die Nachrichtenagentur Reuters von dem Landesumweltministerium in Potsdam erfahren, dass alle benötigten Unterlagen vollständig sind.

Die Kompaktwagen Model 3 und Model Y sind weiterhin die Grundlage des Tesla-Geschäfts. Davon wurden im Schlussquartal fast 297.000 Fahrzeuge ausgeliefert und im gesamten Jahr gut 911.000, wie Tesla am Sonntag mitteilte. Die teureren und größeren Wagen Model S und Model X, die im vergangenen Jahr erneuert wurden, machen den Rest aus.