Der Opel Corsa GSi im Test

In Kürze enthüllt Opel die völlig neue Generation des Corsa. Diese absolviert gerade die finalen Abnahmefahrten und kommt im Herbst 2019 auf den Markt. Sie nutzt jene Plattform der französischen Konzernmutter PSA, auf der auch der neue Peugeot 208 basiert.

Zweiter GSi der Neuzeit

Zum krönenden Abschluss darf sich der aktuelle Corsa noch das legendäre Kürzel GSi an die Fahnen heften. Nach dem Insignia ist er das zweite Opel-Modell, bei dem das Sportabzeichen wiederbelebt wird. Außen übernimmt Corsa GSi das sportliche Design der nicht mehr erhältlichen OPC-Version. Große Lufteinlässe, ein Atmungsschlitz in der Motorhaube, schicke Alufelgen, ein Dachkantenspoiler und das verchromte Endrohr heben ihn von den zivilen Varianten ab. Vorne stechen noch die Chromeinsätze in der Schürze ins Auge. Dieses Merkmal kennen wir bereits vom Insignia GSi.

Antrieb

Beim Antrieb wird der Kleine dem „großen“ Kürzel ebenfalls gerecht. Der 1,4-Liter-Turbo-Benziner sorgt mit seinen 150 PS für adäquaten Vortrieb. In Kombination mit dem straffen, aber nicht zu harten Fahrwerk, der direkten Lenkung und den giftigen Bremsen kommt viel Fahrspaß auf. Lediglich die Wege des ansonsten stimmig übersetzten 6-Gang-Schaltgetriebes könnten etwas kürzer sein. Der Verbrauch hängt stark von der Fahrweise ab. Im Mittel sind wir auf 7,8 Liter pro 100 Kilometer gekommen. Dank Otto-Partikelfilter erfüllt der Vierzylinder die Abgasnorm Euro 6d-temp.

Interieur

Innen merkt man dem Corsa sein fortgeschrittenes Alter am deutlichsten an. Der ziemlich kleine Touchscreen sitzt viel zu tief und im Fond sowie im Kofferraum bieten neuere Konkurrenten deutlich mehr Platz. An den tollen Recaro-Schalensitzen, dem griffigen Sportlenkrad und der ordentlichen Serienmitgift gibt es jedoch nichts auszusetzen. Der Corsa (GSi) kann also erhobenen Hauptes in Rente gehen.

Technische Daten