× Neuer Skoda Octavia RS 4x4 im Test

Das Kürzel RS steht bei der Marke für Sportlichkeit. Nun ist auch der Bestseller in dieser Variante erhältlich.

Mit der Einführung der sportlichen RS-Varianten hat Skoda die Modellpalette der neuen Octavia-Generation vollendet. Die Kunden haben nicht nur die Qual der Wahl zwischen Limousine und Kombi (heißt bei Skoda „Combi“), sondern können sich zudem für einen Benziner, einen Plug-in-Hybrid oder einen Diesel entscheiden. Während es der Ottomotor und die teilelektrifizierte Variante auf 245 PS bringen, muss sich der Selbstzünder mit 200 PS zufrieden geben. Die Diesel-Variante hat aber einen entscheidenden Vorteil - sie ist auch mit Allradantrieb erhältlich. Und genau diese haben wir als Combi für unseren Test ausgefasst. Dabei zeigte sich, dass der Octavia Combi 4x4 RS TDI DSG seinem Anspruch als sportliches Alltagsauto mit hohem Nutzwert zum Großteil gerecht wird.

Design

Optisch gibt sich der RS zwar zu erkennen, trägt aber nicht zu dick auf. Von pupertärer Effekthascherei ist er jedenfalls weit entfernt. Das Plus an Sportlichkeit im Vergleich zu den herkömmlichen Modellen zeigt sich etwa an schwarzen Karosserieelementen (Grill, Spiegelabdeckungen, Schriftzüge, etc.), den größeren Lufteinlässen, den markanten Rädern, den roten Bremssätteln, dem etwas teifergelegtem Sportfahrwerk sowie dem Diffusor mit integrierten Auspuffblenden.

Fahren

Auch beim Fahren hält der Octavia RS an seinem roten Faden fest. Das Auto lässt sich agil bewegen und schiebt mit Nachdruck an, wirkt dabei jedoch nie ungehobelt. Das gilt vor allem für den Comfort-Modus, der sich im Alltag als Deckel zum Topf erweist. Will man das Potenzial des potenten Motors doch mal etwas stärker auskosten, empfiehlt es sich per Tastendruck, in den Sportmodus zu wechseln.

Hier spannt der Octavia RS seine Muskeln an: Das Fahrwerk wird straffer, das 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe dreht die Gänge höher aus und die Gasannahme erfolgt direkter. So macht der sportliche Lademeister richtig Spaß. Lediglich der künstliche Motorsound nervt nach einer gewissen Zeit, weshalb man gerne wieder in den Comfort-Modus wechselt. Insgesamt kommen das Fahrwerk und der Allradantrieb mit dem hohen Drehmoment sehr gut zurecht. Traktionsprobleme kennt dieser Octavia nicht.

Interieur

Beim Platzangebot und Kofferraumvolumen müssen RS-Käufer keine Abstriche machen. Diesbezüglich mimt auch der Sport-Octavia den Klassenstreber. Die Sportsitze mit integrierten Kopfstützen und das Sportlenkrad sind ebenfalls erste Sahne. Insgesamt hinterlässt das aufs Wesentliche reduzierte Cockpit einen sehr stimmigen und edlen Eindruck, hat aber auch seine Tücken. So werden viele Funktionen über den großen Touchscreen gesteuert, was doch stark ablenkt. Die nicht gerade souveräne Sprachsteuerung und der Slider vor dem Display verbessern die Sache auch nicht unbedingt. Zumindest bietet Skoda im Gegensatz zu VW (Golf 8) noch einige wenige Direktwahltasten.

Fazit

Trotz der Bedienschwächen fällt das Fazit zum Octavia RS 4x4 TDI positiv aus. Der Tscheche kombiniert gute Fahrleistungen mit viel Platz und niedrigem Verbrauch.

