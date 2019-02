Auch Amazon setzt voll auf Robo-Autos

Nach Google (mit Waymo), Apple und Uber steigt nun ein weiterer Internet-Gigant in den zukunftsträchtigen Markt für selbstfahrende Autos. Konkret verbreitert Amazon seine Aktivitäten und investiert dabei jetzt massiv in das autonome Fahren. Wie die auf selbstfahrende Fahrzeuge spezialisierte US-Firma Aurora Innovation mitteilte, holte sie in einer jüngsten Investitionsrunde Zusagen in der Gesamthöhe von 530 Millionen Dollar (467 Millionen Euro) ein. Darunter sei eine "beträchtliche" Summe von Amazon.

>>>Nachlesen: Ubers Robo-Autos wieder im Einsatz

Gründer stammen von Tesla, Google und Uber

Aurora ist erst zwei Jahre alt. Das Unternehmen wurde von früheren Managern von Google, Tesla und Uber gegründet. Amazon erklärte zu seiner neuesten Investition, der Konzern sei "begeistert" von den Möglichkeiten, welche die Zukunftstechnologie des autonomen Fahrens biete. Die Höhe seiner Investition bei Aurora bezifferte Amazon nicht. Derzeit testet Aurora seine Systeme für selbstfahrende Fahrzeuge mit zahlreichen Autos, die mit Sensoren, Kameras und Radar-Technologie ausgerüstet sind (Storybild).

>>>Nachlesen: Apple stutzt Abteilung für Roboterautos zusammen

Auch VW ist bei Aurora mit an Bord

Aurora entwirft die Technologie für selbstfahrende Fahrzeuge, baut die Wagen aber nicht selber. Anfang 2018 hatte die Startup-Firma eine strategische Partnerschaft mit Volkswagen verkündet. In Deutschland loten derzeit Daimler, BMW und VW eine Allianz für die Entwicklung autonomer Autos aus. Zusammen wollen sie den Tech-Konzernen den Kampf ansagen.

>>>Nachlesen: Mercedes, BMW & VW loten Allianz aus

Neue Geschäftsfelder

Amazon hat seinerseits in den vergangenen Jahren seine Geschäftsfelder zunehmend über den Onlinehandel hinaus erweitert. Der Konzern bietet einen Streamingdienst an, für den es eigene Serien produziert, bietet Kunden die Speicherung von Daten in einer sogenannten Cloud an und übernahm 2017 die US-Biosupermarktkette Whole Foods.

>>>Nachlesen: Lieferroboter von Amazon legen los