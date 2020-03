Auch BMW und Porsche machen Werke dicht

Nun schließen auch diese beiden deutschen Autobauer vorerst ihre Werke in Europa.

Wegen der Coronavirus-Pandemie schließen nun auch BMW und Porsche vorübergehend ihre Werke in Europa. Damit folgen die beiden deutschen Autobauer zahlreichen anderen Herstellern wie Mercedes, Ford , VW, Renault, PSA oder FCA .

BMW

BMW macht zudem die Fabriken in Südafrika dicht und fährt damit etwa die Hälfte seiner Produktionskapazität herunter. Die Produktionsunterbrechung werde voraussichtlich bis 19. April laufen, sagte Konzernchef Oliver Zipse bei der Bilanzpressekonferenz des deutschen Autobauers in München. Zipse betonte, BMW nutze "hoch flexible und wirksame Arbeitszeitinstrumente" und werde so die "Arbeitsfähigkeit im Unternehmen weiterhin sicherstellen". Nach Konzernangaben einigten sich Vorstand und Betriebsrat unter anderem auf die verstärkte Nutzung von Kurzarbeit, BMW will seine Mitarbeiterzahl 2020 aber auf dem Niveau des Vorjahres halten.

Porsche

Bei Porsche bleiben das Stammwerk in Zuffenhausen sowie das Werk in Leipzig ab diesem Samstag zunächst für zwei Wochen geschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Primär gehe es um den Schutz der Belegschaft, darüber hinaus gebe es inzwischen aber auch Engpässe in den globalen Lieferketten, die eine geordnete Produktion nicht mehr zuließen. "Mit diesen Maßnahmen leistet unser Unternehmen seinen Beitrag, die Belegschaft zu schützen und die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen", betonte Vorstandschef Oliver Blume. "Die tatsächlichen Folgen sind noch nicht absehbar. Für Prognosen ist es deshalb zu früh. Klar ist, dass 2020 ein sehr herausforderndes Jahr wird."